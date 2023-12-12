Однак проти цього виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Інші країни ЄС свідомі цього й можуть приборкати політика, сказав 24 Каналу політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк.
До теми В ЄС не впевнені, що лідери зможуть схвалити відкриття переговорів про вступ України
"Ми прекрасно розуміємо, у яку політику грає Орбан. Це розуміють абсолютно всі інші країні Європейського Союзу. Угорщина на чолі з Орбаном – це "троянський кінь", який по суті працює на інтереси Росії", – констатував Антонюк.
Він також прокоментував заяву глави МЗС Дмитра Кулеби щодо позиції Угорщини: "можемо потанцювати, пострибати". Так, це не просто емоційна заява – вона також демонстративна, щоб наголосити на деструктивній позиції Будапешта.
Під таким самим кутом варто розглядати неформальну зустріч Володимира Зеленського з Віктором Орбаном у Буенос-Айресі. Її можна використати в майбутньому.
Що можна вдіяти з Угорщиною
Одним з рішень щодо Будапешта можуть бути санкції. Так угорці зрозуміють, що політика Орбана призводить до погіршення їхнього соціального стану.
Щойно почнуться бурління всередині Угорщини, тоді, можливо, Орбан згадає, на яких тезах і позиціях він починав свою політичну кар'єру,
– наголосив Антонюк.
Крім того, можна попрацювати з угорськими нацменшинами в Україні, щоб вони влаштовували акції протесту біля угорського посольства. Тобто, це має бути комплексна багаторівнева комунікаційна кампанія.
Вступ України до ЄС: останні новини
- Керівництво Європарламенту підтримало відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Раніше це рекомендувала зробити Єврокомісія, але з чотирма умовами.
- Урсула фон дер Ляєн висловила "додаткові очікування" щодо боротьби з корупцією й олігархами, а також реалізації рекомендацій Венеціанської комісії щодо нацменшин.
- Уже 8 грудня Володимир Зеленський підписав євроінтеграційні закони про відокремлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збільшення штату НАБУ на 300 осіб, можливість НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до публічної служби, а також про права нацменшин в освіті, видавництві й ЗМІ.