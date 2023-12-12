Однак проти цього виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Інші країни ЄС свідомі цього й можуть приборкати політика, сказав 24 Каналу політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк.

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"Ми прекрасно розуміємо, у яку політику грає Орбан. Це розуміють абсолютно всі інші країні Європейського Союзу. Угорщина на чолі з Орбаном – це "троянський кінь", який по суті працює на інтереси Росії", – констатував Антонюк.

Він також прокоментував заяву глави МЗС Дмитра Кулеби щодо позиції Угорщини: "можемо потанцювати, пострибати". Так, це не просто емоційна заява – вона також демонстративна, щоб наголосити на деструктивній позиції Будапешта.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України зробив таку заяву, коментуючи кроки Києва для початку переговорів про вступ у ЄС. Так, наша країна ухвалила три з чотирьох законів, які вимагала Єврокомісія, – про САП, НАБУ та освіту для нацменшин.

Четвертий закон про лобіювання вже зареєстрували в парламенті й мають також ухвалити до 3 березня.

Під таким самим кутом варто розглядати неформальну зустріч Володимира Зеленського з Віктором Орбаном у Буенос-Айресі. Її можна використати в майбутньому.

Що можна вдіяти з Угорщиною

Одним з рішень щодо Будапешта можуть бути санкції. Так угорці зрозуміють, що політика Орбана призводить до погіршення їхнього соціального стану.

Щойно почнуться бурління всередині Угорщини, тоді, можливо, Орбан згадає, на яких тезах і позиціях він починав свою політичну кар'єру,

– наголосив Антонюк.

Крім того, можна попрацювати з угорськими нацменшинами в Україні, щоб вони влаштовували акції протесту біля угорського посольства. Тобто, це має бути комплексна багаторівнева комунікаційна кампанія.

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