Радіус роботи невеликий, – Повітряні сили про застосування Patriot під час удару по енергетиці
- У ніч на 10 жовтня Росія масово атакувала Україну ракетами та безпілотниками, пошкодивши енергетичну інфраструктуру.
- Система Patriot змогла перехопити один "Кинджал" і 4 балістичні ракети, але її радіус дії обмежений до кількох десятків кілометрів.
У ніч на 10 жовтня Росія вкотре масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Внаслідок цього постраждала енергетична інфраструктура.
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про роботу ЗРК Patriot під час атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.
Яку роль відіграв Patriot під час масованої атаки на енергетику?
Ігнат зазначив, що у ніч на 10 жовтня Росія запустила на Україну багато балістики. За допомогою системи Patriot вдалося перехопити один з "Кинджалів" та 4 балістичні ракети.
На думку посадовця, Patriot є хорошою системою, яка здатна перехоплювати балістику. Проте радіус, в якому він може працювати по балістичному озброєнню, є невеликим – це лише кілька десятків кілометрів, приблизно до 25.
Саме тому для того, щоб держава могла закрити принаймні обласні центри чи об'єкти критичної інфраструктури, потрібно набагато більше таких систем. Наразі, коли Росія атакує Україну великою кількістю балістики, українським Повітряним силам не вдається перехоплювати достатню кількість балістики.
Російська атака на Україну: коротко про головне
У ніч на 10 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Для атаки вони використали понад 460 дронів та більше ніж 30 ракет, що спричинило знеструмлення та руйнування в кількох областях.
За словами президента Володимира Зеленського, понад 20 осіб постраждали. Усім надається необхідна допомога. Окрім цього, в Запоріжжі внаслідок російського удару загинула дитина.
Глава держави зазначив, що зараз потрібні не порожні слова, а рішучі дії з боку США, Європи та країн G7 – зокрема щодо постачання систем ППО та запровадження санкцій.