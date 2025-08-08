Росія продовжує зазнавати втрат завдяки успішним операціям ЗСУ. Нещодавно ворог втратив черговий міст.

Через нього росіяни перекидали особовий склад і техніку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 3 окрему важку механізовану "Залізну бригаду".

Як ЗСУ знищили міст, яким користувалися росіяни?

Росіяни самі замінували міст, ймовірно, боячись прориву українських підрозділів. Але, як зауважили у ЗСУ, таки "щось пішло не за планом".

Ще одна унікальна бойова операція – перша така в історії "Залізної бригади". Один FPV-дрон знищив бетонний міст!

– написали у бригаді.

ЗСУ знищили міст росіян: дивіться відео

До нього дісталися наші оператори FPV-дронів та підірвали його. БпЛА став детонатором для закладених росіянами мін.

"Закладені протитанкові міни ТМ-62 стали гарним подарунком для батальйону ударних безпілотників (ББпАК). Дрон з вибухівкою фактично став детонатором. В результаті — епічна картина!" – прокоментували свою успішну операцію українські військові.

Відомо, що ворог через цей міст уже тривалий час перекидав особовий склад та техніку.