Россия продолжает нести потери благодаря успешным операциям ВСУ. Недавно враг потерял очередной мост.

Через него россияне перебрасывали личный состав и технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 отдельную тяжелую механизированную "Железную бригаду".

Как ВСУ уничтожили мост, которым пользовались россияне?

Россияне сами заминировали мост, вероятно, боясь прорыва украинских подразделений. Но, как заметили в ВСУ, таки "что-то пошло не по плану".

Еще одна уникальная боевая операция – первая такая в истории "Железной бригады". Один FPV-дрон уничтожил бетонный мост!

– написали в бригаде.

ВСУ уничтожили мост россиян: смотрите видео

К нему добрались наши операторы FPV-дронов и взорвали его. БпЛА стал детонатором для заложенных россиянами мин.

"Заложенные противотанковые мины ТМ-62 стали хорошим подарком для батальона ударных беспилотников (ББпАК). Дрон со взрывчаткой фактически стал детонатором. В результате - эпическая картина!" – прокомментировали свою успешную операцию украинские военные.

Известно, что враг через этот мост уже длительное время перебрасывал личный состав и технику.