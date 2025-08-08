ВСУ взорвали мост, который россияне сами же заминировали: эпическое видео
- ВСУ взорвали мост, который россияне использовали для переброски личного состава и техники, с помощью FPV-дрона.
- Россияне сами заминировали мост противотанковыми минами ТМ-62, а дрон ВСУ со взрывчаткой стал детонатором для этих мин.
Россия продолжает нести потери благодаря успешным операциям ВСУ. Недавно враг потерял очередной мост.
Через него россияне перебрасывали личный состав и технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 отдельную тяжелую механизированную "Железную бригаду".
Читайте также Россияне жалуются о "теракте": на Брянщине в результате неизвестного удара серьезно поврежден мост
Как ВСУ уничтожили мост, которым пользовались россияне?
Россияне сами заминировали мост, вероятно, боясь прорыва украинских подразделений. Но, как заметили в ВСУ, таки "что-то пошло не по плану".
Еще одна уникальная боевая операция – первая такая в истории "Железной бригады". Один FPV-дрон уничтожил бетонный мост!
– написали в бригаде.
ВСУ уничтожили мост россиян: смотрите видео
К нему добрались наши операторы FPV-дронов и взорвали его. БпЛА стал детонатором для заложенных россиянами мин.
"Заложенные противотанковые мины ТМ-62 стали хорошим подарком для батальона ударных беспилотников (ББпАК). Дрон со взрывчаткой фактически стал детонатором. В результате - эпическая картина!" – прокомментировали свою успешную операцию украинские военные.
Известно, что враг через этот мост уже длительное время перебрасывал личный состав и технику.