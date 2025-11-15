Укр Рус
15 листопада, 14:55
4

ЗСУ уразили НПЗ "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У" та військовий ешелон росіян

Надія Батюк
Основні тези
  • ЗСУ уразили Рязанський нафтопереробний завод, що виробляв бензини, дизель та авіаційне пальне.
  • Також були уражені радіолокаційна станція "Небо-У" у Криму та військовий ешелон в районі Токмака, ТОТ Запорізької області.

Українські Сили оборони продовжують завдавати втрат російській армії. Нещодавно їм вдалося уразити НПЗ "Рязанський" та інші важливі об'єкти.

Зокрема, радіолокаційну станцію "Небо-У" і військовий ешелон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які російські об'єкти уразили Сили оборони?

За даними Генштабу, в рамках зниження можливостей росіян із завдання ракетно-бомбових ударів українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області Росії. 

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" уточнив, що Рязанський НПЗ "подзьобали Птахи СБС в ніч на 15 листопада 2025 року". Він додав, що бензин послідовно стає дефіцитною рідиною на території країни-агресорки, а газ та нафта – швидкозгореними.

Цей об'єкт виробляв бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Варто зауважити, що підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів. На території об'єкта зафіксовано численні вибухи та значну пожежу.

Окрім цього, також уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу російської армії поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини. 

У Генштабі додають, що результати уражень уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

Наслідки атак на Росію: коротко про головне

  • Раніше Сили оборони уразили порт Новоросійська, що призвело до тимчасового призупинення експорту нафти обсягом 2,2 мільйона барелів на добу. Атака викликала зростання світових цін на нафту більш ніж на 2%.

  • Загалом українські дрони атакували щонайменше 17 великих НПЗ, що змусило Росію скоротити експорт пального та посилити оборону. На піку другої хвилі атак у період з серпня по жовтень удари та планові ремонти вивели з ладу 20% нафтопереробних потужностей Росії. Але це призвело лише до 6% падіння загальних обсягів переробки.

  • У вересні продажі бензину в Росії впали до дворічного мінімуму через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах та підвищений сезонний попит. Дефіцит пального в Росії призводить до закриття незалежних АЗС і підвищення цін на паливо.

  • Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу зазначив, що економічні труднощі та нові санкції викликають невдоволення в Росії, що призводить до стихійних протестів і невиплат зарплат. Скорочення видатків на оборону, дотації нафтовидобувній галузі та проблеми з "Газпромом" свідчать про загрозу розвалу країни.