ЗСУ уразили НПЗ "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У" та військовий ешелон росіян
- ЗСУ уразили Рязанський нафтопереробний завод, що виробляв бензини, дизель та авіаційне пальне.
- Також були уражені радіолокаційна станція "Небо-У" у Криму та військовий ешелон в районі Токмака, ТОТ Запорізької області.
Українські Сили оборони продовжують завдавати втрат російській армії. Нещодавно їм вдалося уразити НПЗ "Рязанський" та інші важливі об'єкти.
Зокрема, радіолокаційну станцію "Небо-У" і військовий ешелон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які російські об'єкти уразили Сили оборони?
За даними Генштабу, в рамках зниження можливостей росіян із завдання ракетно-бомбових ударів українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області Росії.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" уточнив, що Рязанський НПЗ "подзьобали Птахи СБС в ніч на 15 листопада 2025 року". Він додав, що бензин послідовно стає дефіцитною рідиною на території країни-агресорки, а газ та нафта – швидкозгореними.
Цей об'єкт виробляв бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.
Варто зауважити, що підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів. На території об'єкта зафіксовано численні вибухи та значну пожежу.
Окрім цього, також уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу російської армії поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.
У Генштабі додають, що результати уражень уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України.
Наслідки атак на Росію: коротко про головне
Раніше Сили оборони уразили порт Новоросійська, що призвело до тимчасового призупинення експорту нафти обсягом 2,2 мільйона барелів на добу. Атака викликала зростання світових цін на нафту більш ніж на 2%.
Загалом українські дрони атакували щонайменше 17 великих НПЗ, що змусило Росію скоротити експорт пального та посилити оборону. На піку другої хвилі атак у період з серпня по жовтень удари та планові ремонти вивели з ладу 20% нафтопереробних потужностей Росії. Але це призвело лише до 6% падіння загальних обсягів переробки.
У вересні продажі бензину в Росії впали до дворічного мінімуму через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах та підвищений сезонний попит. Дефіцит пального в Росії призводить до закриття незалежних АЗС і підвищення цін на паливо.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу зазначив, що економічні труднощі та нові санкції викликають невдоволення в Росії, що призводить до стихійних протестів і невиплат зарплат. Скорочення видатків на оборону, дотації нафтовидобувній галузі та проблеми з "Газпромом" свідчать про загрозу розвалу країни.