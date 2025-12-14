Вгатили по Афіпській НПЗ та нафтобазі в Урюпінську: ЗСУ уразили низку об'єктів ворога

Сили оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу. Крім того, воїни атакували нафтобазу у Волгоградській області та завдали ударів по об'єктах на окупованих територіях.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які наслідки атаки на російські об'єкти?

Українські воїни розповіли, що уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії. У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області Росії. На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Крім того, бійці завдали ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях України.

На окупованій частині Донеччини уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію "Імбир".

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Окрім того, на окупованих територіях українського Криму воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" та дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 – радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Що відомо про вибухи в Росії?