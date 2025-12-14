Вколотили по Афипскому НПЗ и нефтебазе в Урюпинске: ВСУ поразили ряд объектов врага

Силы обороны Украины поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, воины атаковали нефтебазу в Волгоградской области и нанесли удары по объектам на оккупированных территориях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие последствия атаки на российские объекты?

Украинские воины рассказали, что поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России. В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области России. На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Кроме того, бойцы нанесли удары по объектам и целям противника на временно оккупированных территориях Украины.

На оккупированной части Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационную станцию "Имбирь".

На временно оккупированных территориях Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.

Кроме того, на оккупированных территориях украинского Крыма воины поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 – радиолокационную станцию 96Л6Е.

Что известно о взрывах в России?