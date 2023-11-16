Позитивом є уже самі переговори: які ключові моменти зустрічі Байдена й Сі Цзіньпіна

В Сан-Франциско відбулась зустріч Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна. Починаючи переговори, очільник Китаю назвав відносини Вашингтона та Пекіна – найважливішими у всьому світі. Лідер США заявив, що має за честь приймати в Сан-Франциско главу КНР. Однак пізніше назвав Сі Цзіньпіна "диктатором".

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу про результати переговорів лідерів США та КНР, які показали, що війна між цими країнами відтерміновується. Так само як і ядерна катастрофа.

Дивіться також Привид Третьої світової? Що може змінити історична зустріч Байдена та Сі в Сан-Франциско

Байден згадав про Україну

По завершенню переговорів, за словами політолога, можна зробити два головних висновки.

По-перше, лідери двох країн погодились повернутися до військових комунікацій між арміями Сполучених Штатів та КНР, які раніше були припинені китайською стороною.

По друге, одна з важливих домовленостей двох лідерів – це боротьба з наркотиками, адже ця проблеми є дуже госрою для США.

Під час перемовин Китай та США дійшли згоди щодо створення спільної робочої групи по боротьбі з наркотиками. Крім того, лідери країн погодились щодо обмеження виробництва фентанілу (опіоїдного анальгетика).

Крім того, під час переговорів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна також торкнулися українського питання.

В цьому сенсі важливо, що президент Байден наголосив на тому, що США будуть підтримувати нашу країну для того, щоб Україна вийшла з війни демократичною державою та готовою до наступних актів агресії. Однак не прозвучала фраза, що США допомагатимуть Україні до перемоги у війні,

– зазначив Лісний.

Байден у лютому, виступаючи перед Конгресом, наголосив, що США підтримуватимуть "Україну та її мужній народ" стільки, скільки потрібно. А в жовтні 2022 року тодішня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що Вашингтон буде надавати допомогу Україні до "перемоги у війні".

Політолог розповів про результати зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна: дивіться відео

Це проблема диктатора

Байден по завершенню перемовин з Сі виступив перед журналістами та знову назвав лідера Китаю "диктатором".

Президент США роз'яснив, чому він вважає Сі Цзіньпіна диктатором. Це зрозуміло і це правда, і він не міг про це не сказати. Зрозуміло, що будь-якому диктатору дуже не подобається, коли його так називають. Однак це його проблема,

– зауважив Лісний.

Водночас на думку політолога, позитивом є сам факт переговорів між Байденом та Сі і те, що між країнами відновилась комунікація. Однак розраховувати на те, що ця зустріч стане проривом та зупинить конфлікти, не можна було.

Зустріч Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна