Позитивными есть уже сами переговоры: какие ключевые моменты встречи Байдена и Си Цзиньпина
В Сан-Франциско прошла встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина. Начиная переговоры, глава Китая назвал отношения Вашингтона и Пекина – самыми важными во всем мире. Лидер США заявил, что считает честью принимать в Сан-Франциско главу КНР. Однако позже назвал Си Цзиньпина "диктатором".
Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу о результатах переговоров лидеров США и КНР, показавших, что война между этими странами откладывается. Равно как и ядерная катастрофа.
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Байден вспомнил об Украине
По завершению переговоров, по словам политолога, можно сделать два главных вывода.
Во-первых, лидеры двух стран согласились вернуться к военным коммуникациям между армиями Соединенных Штатов и КНР, которые ранее были прекращены китайской стороной.
Во вторых, одна из важных договоренностей двух лидеров – это борьба с наркотиками, ведь эта проблема очень острая для США.Обратите внимание! В ходе переговоров Китай и США пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы по борьбе с наркотиками. Кроме того, лидеры стран согласились ограничить производство фентанила (опиоидного анальгетика).
Кроме того, во время переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина также затронули украинский вопрос.
В этом смысле важно, что президент Байден отметил, что США будут поддерживать нашу страну для того, чтобы Украина вышла из войны демократическим государством и была готова к следующим актам агрессии. Однако не прозвучала фраза, что США будут помогать Украине победить в войне,
– отметил Лесной.
Политолог рассказал о результатах встречи Байдена и Си Цзиньпина: смотрите видео
Это проблема диктатора
Байден по завершению переговоров с Си выступил перед журналистами и снова назвал лидера Китая "диктатором".
Президент США разъяснил, почему он считает Си Цзиньпина диктатором. Это понятно, и это правда, и он не мог об этом не сказать. Понятно, что любому диктатору не нравится, когда его так называют. Однако это его проблема,
– заметил Лесной.
В то же время, по мнению политолога, позитивом является сам факт переговоров между Байденом и Си и то, что между странами возобновилась коммуникация. Однако рассчитывать на то, что эта встреча станет прорывом и остановит конфликты, было нельзя.
Встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина
- Лидеры США и Китая встретились 15 ноября в Сан-Франциско. Байден и Си Цзиньпин сделали во время встречи заявления по поводу сложных отношений между двумя государствами.
- В частности, глава КНР сказал, что за последние 50 лет отношения между странами были сложными, однако "оба государства не имеют права поворачиваться друг к другу спинами".
- В то же время президент США отметил, что, несмотря на разные позиции Вашингтона и Пекина, их переговоры всегда были "откровенными, прямыми и полезными".
- Во время общения с журналистами по завершении переговоров президент США назвал Си Цзиньпина "диктатором". Байден объяснил, что глава Китая является диктатором в смысле того, что он "руководит коммунистической страной" и правительство КНР "совершенно отличается" от правительства США.
- Напомним, что Байден назвал Си диктатором во второй раз. Впервые он прибег к такой формулировке в июне, комментируя события, когда был сбит в США китайский разведывательный аэростат.