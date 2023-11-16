Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу о результатах переговоров лидеров США и КНР, показавших, что война между этими странами откладывается. Равно как и ядерная катастрофа.

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Байден вспомнил об Украине

По завершению переговоров, по словам политолога, можно сделать два главных вывода.

Во-первых, лидеры двух стран согласились вернуться к военным коммуникациям между армиями Соединенных Штатов и КНР, которые ранее были прекращены китайской стороной.

Во вторых, одна из важных договоренностей двух лидеров – это борьба с наркотиками, ведь эта проблема очень острая для США.

Кроме того, во время переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина также затронули украинский вопрос.

В этом смысле важно, что президент Байден отметил, что США будут поддерживать нашу страну для того, чтобы Украина вышла из войны демократическим государством и была готова к следующим актам агрессии. Однако не прозвучала фраза, что США будут помогать Украине победить в войне,
– отметил Лесной.

Политолог рассказал о результатах встречи Байдена и Си Цзиньпина: смотрите видео

Это проблема диктатора

Байден по завершению переговоров с Си выступил перед журналистами и снова назвал лидера Китая "диктатором".

Президент США разъяснил, почему он считает Си Цзиньпина диктатором. Это понятно, и это правда, и он не мог об этом не сказать. Понятно, что любому диктатору не нравится, когда его так называют. Однако это его проблема,
– заметил Лесной.

В то же время, по мнению политолога, позитивом является сам факт переговоров между Байденом и Си и то, что между странами возобновилась коммуникация. Однако рассчитывать на то, что эта встреча станет прорывом и остановит конфликты, было нельзя.

Встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина

  • Лидеры США и Китая встретились 15 ноября в Сан-Франциско. Байден и Си Цзиньпин сделали во время встречи заявления по поводу сложных отношений между двумя государствами.
  • В частности, глава КНР сказал, что за последние 50 лет отношения между странами были сложными, однако "оба государства не имеют права поворачиваться друг к другу спинами".
  • В то же время президент США отметил, что, несмотря на разные позиции Вашингтона и Пекина, их переговоры всегда были "откровенными, прямыми и полезными".
  • Во время общения с журналистами по завершении переговоров президент США назвал Си Цзиньпина "диктатором". Байден объяснил, что глава Китая является диктатором в смысле того, что он "руководит коммунистической страной" и правительство КНР "совершенно отличается" от правительства США.
  • Напомним, что Байден назвал Си диктатором во второй раз. Впервые он прибег к такой формулировке в июне, комментируя события, когда был сбит в США китайский разведывательный аэростат.