Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу о результатах переговоров лидеров США и КНР, показавших, что война между этими странами откладывается. Равно как и ядерная катастрофа.

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Байден вспомнил об Украине

По завершению переговоров, по словам политолога, можно сделать два главных вывода.

Во-первых, лидеры двух стран согласились вернуться к военным коммуникациям между армиями Соединенных Штатов и КНР, которые ранее были прекращены китайской стороной.

Во вторых, одна из важных договоренностей двух лидеров – это борьба с наркотиками, ведь эта проблема очень острая для США.

Обратите внимание! В ходе переговоров Китай и США пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы по борьбе с наркотиками. Кроме того, лидеры стран согласились ограничить производство фентанила (опиоидного анальгетика).

Кроме того, во время переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина также затронули украинский вопрос.

В этом смысле важно, что президент Байден отметил, что США будут поддерживать нашу страну для того, чтобы Украина вышла из войны демократическим государством и была готова к следующим актам агрессии. Однако не прозвучала фраза, что США будут помогать Украине победить в войне,

– отметил Лесной.

Кстати говоря. Байден в феврале, выступая перед Конгрессом, подчеркнул, что США будут поддерживать "Украину и ее мужественный народ" столько, сколько нужно. А в октябре 2022 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон будет оказывать помощь Украине до "победы в войне".

Политолог рассказал о результатах встречи Байдена и Си Цзиньпина: смотрите видео

Это проблема диктатора

Байден по завершению переговоров с Си выступил перед журналистами и снова назвал лидера Китая "диктатором".

Президент США разъяснил, почему он считает Си Цзиньпина диктатором. Это понятно, и это правда, и он не мог об этом не сказать. Понятно, что любому диктатору не нравится, когда его так называют. Однако это его проблема,

– заметил Лесной.

В то же время, по мнению политолога, позитивом является сам факт переговоров между Байденом и Си и то, что между странами возобновилась коммуникация. Однако рассчитывать на то, что эта встреча станет прорывом и остановит конфликты, было нельзя.

Встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина