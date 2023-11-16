Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу про результати переговорів лідерів США та КНР, які показали, що війна між цими країнами відтерміновується. Так само як і ядерна катастрофа.

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Байден згадав про Україну

По завершенню переговорів, за словами політолога, можна зробити два головних висновки.

По-перше, лідери двох країн погодились повернутися до військових комунікацій між арміями Сполучених Штатів та КНР, які раніше були припинені китайською стороною.

По друге, одна з важливих домовленостей двох лідерів – це боротьба з наркотиками, адже ця проблеми є дуже госрою для США.

Зверніть увагу! Під час перемовин Китай та США дійшли згоди щодо створення спільної робочої групи по боротьбі з наркотиками. Крім того, лідери країн погодились щодо обмеження виробництва фентанілу (опіоїдного анальгетика).

Крім того, під час переговорів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна також торкнулися українського питання.

В цьому сенсі важливо, що президент Байден наголосив на тому, що США будуть підтримувати нашу країну для того, щоб Україна вийшла з війни демократичною державою та готовою до наступних актів агресії. Однак не прозвучала фраза, що США допомагатимуть Україні до перемоги у війні,

– зазначив Лісний.

До речі. Байден у лютому, виступаючи перед Конгресом, наголосив, що США підтримуватимуть "Україну та її мужній народ" стільки, скільки потрібно. А в жовтні 2022 року тодішня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що Вашингтон буде надавати допомогу Україні до "перемоги у війні".

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Це проблема диктатора

Байден по завершенню перемовин з Сі виступив перед журналістами та знову назвав лідера Китаю "диктатором".

Президент США роз'яснив, чому він вважає Сі Цзіньпіна диктатором. Це зрозуміло і це правда, і він не міг про це не сказати. Зрозуміло, що будь-якому диктатору дуже не подобається, коли його так називають. Однак це його проблема,

– зауважив Лісний.

Водночас на думку політолога, позитивом є сам факт переговорів між Байденом та Сі і те, що між країнами відновилась комунікація. Однак розраховувати на те, що ця зустріч стане проривом та зупинить конфлікти, не можна було.

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