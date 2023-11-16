Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу про результати переговорів лідерів США та КНР, які показали, що війна між цими країнами відтерміновується. Так само як і ядерна катастрофа.
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Байден згадав про Україну
По завершенню переговорів, за словами політолога, можна зробити два головних висновки.
По-перше, лідери двох країн погодились повернутися до військових комунікацій між арміями Сполучених Штатів та КНР, які раніше були припинені китайською стороною.
По друге, одна з важливих домовленостей двох лідерів – це боротьба з наркотиками, адже ця проблеми є дуже госрою для США.
Крім того, під час переговорів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна також торкнулися українського питання.
В цьому сенсі важливо, що президент Байден наголосив на тому, що США будуть підтримувати нашу країну для того, щоб Україна вийшла з війни демократичною державою та готовою до наступних актів агресії. Однак не прозвучала фраза, що США допомагатимуть Україні до перемоги у війні,
– зазначив Лісний.
Політолог розповів про результати зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна: дивіться відео
Це проблема диктатора
Байден по завершенню перемовин з Сі виступив перед журналістами та знову назвав лідера Китаю "диктатором".
Президент США роз'яснив, чому він вважає Сі Цзіньпіна диктатором. Це зрозуміло і це правда, і він не міг про це не сказати. Зрозуміло, що будь-якому диктатору дуже не подобається, коли його так називають. Однак це його проблема,
– зауважив Лісний.
Водночас на думку політолога, позитивом є сам факт переговорів між Байденом та Сі і те, що між країнами відновилась комунікація. Однак розраховувати на те, що ця зустріч стане проривом та зупинить конфлікти, не можна було.
Зустріч Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна
- Лідери США та Китаю зустрілись 15 листопада у Сан-Франциско. Байден та Сі Цзіньпін зробили під час зустрічі заяви щодо складних відносин між двома державами.
- Зокрема глава КНР сказав, що за останні 50 років стосунки між країнами були складними, однак "обидві держави не мають права повертатися один до одного спинами".
- Водночас президент США зазначив, що попри різні позиції Вашингтона та Пекіна, їхні переговори завжди були "відвертими, прямими та корисними".
- Під час спілкування з журналістами після завершення перемовин президент США назвав Сі Цзіньпіна "диктатором". Байден пояснив, що глава Китаю є диктатором в сенсі того, що він "керує комуністичною країною" і уряд КНР "абсолютно відрізняється" від уряду США.
- Нагадаємо, що Байден назвав Сі диктатором вдруге. Попередній раз він вдався до такого формулювання у червні, коментуючи події щодо збиття у США китайського розвідувального аеростата.