Франція "прогнулась" перед Китаєм: Жданов підсумував зустріч Макрона і Сі Цзіньпіна

До Пекіна 5 квітня приїхав Еммануель Макрон разом з Урсулою фон дер Ляєн, аби зустрітися із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Для Франції зустріч пройшла доволі успішно, особливо в економічному плані.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, президентка Європейської комісії привертала до себе значно менше уваги, аніж президент Франції, якого в Китаї зустріли дуже привітно.

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Домовленості між Китаєм та Францією

5 квітня президент Франції Еммануель Макрон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідали Пекін, де зустрічалися із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

На тлі всього візиту Урсули фон дер Ляєн не видно взагалі. Практично всі розмови точились між Францією та Китаєм, а Європейський Союз стояв десь в стороні,

– зазначив Жданов.

Президент Франції Еммануель Макрон їхав до Пекіна з метою змусити Сі повпливати на Владіміра Путіна та допомогти закінчити війну. На думку військового експерта, за результатами зустрічей навпаки Франція дуже "прогнулась" перед Китаєм.

Лідери підписали певні домовленості, які вигідні Парижу, але насамперед – Китаю:

продовження контракту 2007 року в галузі атомної енергетики;

підписання контракту на розвиток заводу Airbus в Китаї, який подвоїть потужність щодо випуску літаків А-320;

компанія L'Oreal уклала 3-річну партнерську угоду з китайською компанією електронної комерції Alibaba на тему "стійке споживання".

Олег Жданов про підсумки зустрічі європейських лідерів із Сі Цзіньпіном: дивитись відео

Франція економічно залежатиме від Китаю

Тож за результатами перемовин Сі Цзіньпін максимально намагався схилити Макрона на свою сторону і, на думку, Жданова, йому це вдалось.

"Макрон зі своїм хитким становищем у Франції, з масованими протестами намагається привезти хоч якісь досягнення та економічні покращення для Франції. Їхав вмовляти Сі Цзіньпіна – потрапив у повну залежність від Китаю", – підкреслив військовий експерт.

Всі договори, які підписали лідери, йдуть на користь Китаю. Начебто і Франція просунулась, але саме вона вкладатиме в Китай гроші та інвестиції.

"Економічний союз проти США"

Сі навіть влаштував Макрону неформальну зустріч у Гуанчжоу, де є культурний парк з президентськими палацами. У Китаї нечасто так щедро приймають іноземних лідерів.

У виданні Reuters писали, що Сі Цзіньпін схиляв Макрона до "протистояння зі США". Крім того, там додали, що очільник Китаю вважає президента Франції своїм найближчим союзником у Європі. Натомість на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн ніхто особливо не звертав уваги.

Макрон ступив на дуже слизьку стежку в політичному плані,

– наголосив Жданов.

Військовий експерт підсумував, що, ймовірно, Сполучені Штати будуть незадоволені спробою створення подібних економічних союзів Франції та Китаю проти США.

Візит Макрона до Китаю: підсумки