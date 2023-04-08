Франция "прогнулась" перед Китаем: Жданов подытожил встречу Макрона и Си Цзиньпина

В Пекин 5 апреля приехал Эммануэль Макрон вместе с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Для Франции встреча прошла довольно успешно, особенно в экономическом плане.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, президент Европейской комиссии привлекала к себе гораздо меньше внимания, чем президент Франции, которого в Китае встретили очень приветливо.

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Договоренности между Китаем и Францией

5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетили Пекин, где встречались с китайским лидером Си Цзиньпином.

На фоне всего визита Урсулы фон дер Ляйен вообще не видно. Практически все разговоры шли между Францией и Китаем, а Европейский Союз стоял где-то в стороне,

– отметил Жданов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ехал в Пекин с целью заставить Си повлиять на Владимира Путина и помочь закончить войну. По мнению военного эксперта, по результатам встреч Франция очень "прогнулась" перед Китаем.

Лидеры подписали определенные договоренности, которые выгодны Парижу, но прежде всего Китаю:

продление контракта 2007 года в области атомной энергетики;

подписание контракта на развитие завода Airbus в Китае, удвоившего мощность по выпуску самолетов А-320;

компания L'Oreal заключила 3-летнее партнерское соглашение с китайской компанией электронной коммерции Alibaba на тему "устойчивое потребление".

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Франция будет экономически зависеть от Китая

По результатам переговоров Си Цзиньпин максимально пытался склонить Макрона на свою сторону и, по мнению Жданова, ему это удалось.

"Макрон со своим шатким положением во Франции, с массированными протестами пытается привезти хоть какие-то достижения и экономические улучшения для Франции. Ехал уговаривать Си Цзиньпина – попал в полную зависимость от Китая", – подчеркнул военный эксперт.

Все договоры, подписанные лидерами, идут на пользу Китаю. Вроде бы и Франция продвинулась, но именно она будет вкладывать в Китай деньги и инвестиции.

"Экономический союз против США"

Си даже устроил Макрону неформальную встречу в Гуанчжоу, где есть культурный парк с президентскими дворцами. В Китае редко так щедро принимают иностранных лидеров.

В издании Reuters писали, что Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостояние с США". Кроме того, там добавили, что глава Китая считает президента Франции своим ближайшим союзником в Европе. На президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен никто особо не обращал внимания.

Макрон ступил на очень скользкую тропу в политическом плане,

– подчеркнул Жданов.

Военный эксперт подытожил, что, вероятно, Соединенные Штаты будут недовольны попыткой создания подобных экономических союзов Франции и Китая против США.

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