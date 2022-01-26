Переговори тривали понад 8 годин: про що домовились радники "нормандської четвірки"

Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії провели 26 січня зустріч у Парижі в нормандському форматі. Вони говорили про ситуацію на Донбасі.

Це остання зустріч на рівні радників лідерів нормандського формату за останні 9 місяців. Попередня відбулася ще 19 квітня 2021 року.

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Результати зустрічі радників нормандської четвірки

Україну на зустрічі представляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, Росію – заступник глави Кремля Дмитро Козак.

До слова, Єрмак раніше зазначав, що Україна хотіла обговорити відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в нормандському форматі. Після зустрічі Андрій Єрмак та Дмитро Козак дали окремі пресконференції.

Що сказав Козак

Заступник глави Кремля заявив, що сторони домовилися дотримуватися перемир'я на Донбасі. А вже за 2 тижні планується наступна зустріч у Берліні для обговорення інших пунктів мінських угод.

У нас відбулася відверта розмова, мабуть, вперше за довгий час. Відбулася інвентаризація Мінських угод. Попри розбіжності, вирішили, що перемир'я в будь-якому разі має дотримуватися. Це те питання, про яке ми домовилися,

– сказав представник Москви.

Козак висловив сподівання, що наступні 2 тижні питання про статус Донбасу зрушить з мертвої точки. Водночас ініціативу, що прозвучала в Держдумі, про постачання зброї до "ЛНР" і "ДНР" Козак коментувати не став.

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Що сказав Єрмак

Очільник Офісу Президента України підтвердив, що наступна зустріч відбудеться за 2 тижні. Єрмак заявив, що сам факт поновлення "нормандського формату" вже є позитивним сигналом.

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Загроза вторгнення РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не виключив, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися після наступу на Київ. На його думку, Москва підготувала план блискавичної війни. Втім, українські посадовці запевняють, що ситуація біля кордонів контрольована і панікувати не потрібно. А війська, які зараз перебувають біля України, стоять там ще з квітня.

Перемовини радник "нормандської четвірки": що говорили раніше

На початку січня французький президент Еммануель Макрон заявив про намір спільно з Німеччиною ініціювати чергову зустріч в нормандському форматі.

Про зустріч радників "нормандської четвірки" сталося відомо 22 січня, деталей тоді не називали. Однак у ЗМІ поширилася несподівана версія: під час перемовин радників визначать "дату переговорів із сепаратистами".

Зокрема, 25 січня у німецькому DPA написали, що Макрон вважає, що дипломатичному способу розв'язання кризи посприяє залучення до перемовин офіційного Києва та "лояльних до Кремля сепаратистів".

У Deutsche Welle тоді додали, що, французький лідер, мовляв, доручив порушити цю тему вже на перемовинах радників глав держав "норманської четвірки". Ба більше, на них нібито мали б і дату розмови з бойовиками визначати.

Водночас в Офісі Президента запевнили, що жодних прямих переговорів Києва з окупантами не буде, адже бойовики нічого не вирішують. Лише Росія є стороною конфлікту, і тільки з нею можна говорити.

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