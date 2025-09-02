Путін планує наприкінці тижня відвідати Китай, щоб попросити підтримки у свого союзника. Втім, жодних переваг для зустрічі з Сі він не має.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу зазначив, що у Володимира Путіна немає стратегічних переваг для зустрічі з Сі Цзіньпінем. Росія провалила літній наступ в Україні – реального просування немає, а економіка Росії перебуває на межі колапсу.

Дивіться також Проблем стає надто багато: що Путін планує випросити в Сі Цзіньпіна

Єдиний спосіб Росії утримати позиції

"Талони на бензин, скоро картки на продовольчі товари, заморожування і державне регулювання цін. Яка ж там стратегічна перевага і які там стратегічні можливості? Можливості лише в тому, що Китай продовжить допомагати Росії. Оце за цим і їде Путін до Китаю, щоб попросити уклінно Сі, щоб він продовжив йому бодай якось допомагати", – сказав Володимир Огризко.

Він додав, що сьогодні допомога Китаю є єдиним способом для Росії утримати позиції. Путін перебуває в економічній залежності від Пекіна. Якби, умовно кажучи, завтра Китай відмовився від співпраці з Росією та зосередився на торгівлі з Америкою і Європою, то Москва одразу опинилася б на межі колапсу.

У Китаю були б колосальні перспективи, як і в Заходу. Коли ти маєш можливості домовлятися з місцевою владою про інфраструктурний розвиток, про всі ці інші речі, які є притаманними цивілізованому людству, то ти від цього отримуєш прибуток. А коли ти маєш справу з дикою ордою, назва якої "рашизм", то ти не маєш нічого, ти постійно маєш проблеми,

– сказав Огризко.

Він додав, що товарообіг із Росією – це постійні загрози та ризики. Її партнерам варто замислюватися над тим, як захищатися від санкцій. Якби до китайського керівництва дійшла проста думка, що вигідніше домовитися із Заходом і, так би мовити, економічно «розділити» Росію, результат був би набагато швидшим.

"Якщо Китай каже Росії "ні", у Росії вже нічого не залишається. Вона елементарно в економічному плані розвалиться впродовж двох-трьох місяців", – сказав Огризко.

Як Китай допомагає Росії?