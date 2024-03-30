Може допомогти і завадити: яку роль відіграє Польща в інтеграції України до ЄС чи НАТО

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі своїм польським колегою Дональдом Туском у Варшаві 28 березня. Посадовці обговорили ключові питання щодо відноси двох держав.

У розмові з 24 Каналом дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко зазначив, що важливо враховувати за якої ситуації вона відбувалася. І пояснив ймовірні результати.

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Яку роль грає Польща

Руслан Осипенко звернув увагу, що відбулося засідання послів країн ЄС, де обговорювали угоду про вільну торгівлю. Це є основа для подальших домовленостей на двосторонньому рівні.

"Ми розуміємо, що питання аграрної продукції вирішується не в Києві, а в Брюселі. Тому для нас важливо мати результати засідання продовження угоди", – зазначив він.

Україна пішла на поступки, в плані зменшення обсягів продукції, яка конкурує на європейських ринках з національними виробниками.

"Ми зробили крок назад, але треба розуміти, що ми зробили його свідомо для того, щоб зробити два кроки вперед. Я маю на увазі приєднатися з часом до ЄС, а може і до НАТО. Польща тут буде головним провідником для нас, тому що від наших стосунків і солідарності залежить чи вистоїмо ми як держава, і чи відкриється нам майбутнє в ЄС. Польща може як провести нас і лобіювати наші інтереси, так легко і заблокувати наш рух", – зазначив політолог-міжнародник.

У рішеннях, які озвучили прем'єри наголошувалося про стратегічне партнерство. Тут важливий був діалог.

"На цьому шляху багато перешкод. Це і місцеві вибори у Польщі, і вибори до Європейського парламенту, і ще будуть багато політичних сил намагатися використовувати ці речі. Але я думаю, що згодом ми все-таки подолаємо ці бар'єри і десь в другій половині 2024 року все стане на свої місця", – резюмував він.

Які питання обговорювали Шмигаль і Туск: основне