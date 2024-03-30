Может помочь и помешать: какую роль играет Польша в интеграции Украины в ЕС или НАТО

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим польским коллегой Дональдом Туском в Варшаве 28 марта. Чиновники обсудили ключевые вопросы относительно отношений двух государств.

В разговоре с 24 Каналом дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко отметил, что важно учитывать при какой ситуации она происходила. И объяснил вероятные результаты.

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Какую роль играет Польша

Руслан Осипенко обратил внимание, что состоялось заседание послов стран ЕС, где обсуждали соглашение о свободной торговле. Это основа для дальнейших договоренностей на двустороннем уровне.

"Мы понимаем, что вопрос аграрной продукции решается не в Киеве, а в Брюсселе. Поэтому для нас важно иметь результаты заседания продления соглашения", – отметил он.

Украина пошла на уступки, в плане уменьшения объемов продукции, которая конкурирует на европейских рынках с национальными производителями.

"Мы сделали шаг назад, но надо понимать, что мы сделали его сознательно для того, чтобы сделать два шага вперед. Я имею в виду присоединиться со временем к ЕС, а может и к НАТО. Польша здесь будет главным проводником для нас, потому что от наших отношений и солидарности зависит выстоим ли мы как государство, и откроется ли нам будущее в ЕС. Польша может как провести нас и лоббировать наши интересы, так легко и заблокировать наше движение", – отметил политолог-международник.

В решениях, которые озвучили премьеры отмечалось о стратегическом партнерстве. Здесь важен был диалог.

"На этом пути много препятствий. Это и местные выборы в Польше, и выборы в Европейский парламент, и еще будут много политических сил пытаться использовать эти вещи. Но я думаю, что со временем мы все-таки преодолеем эти барьеры и где-то во второй половине 2024 года все станет на свои места", – резюмировал он.

Какие вопросы обсуждали Шмыгаль и Туск: основное