Может помочь и помешать: какую роль играет Польша в интеграции Украины в ЕС или НАТО
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим польским коллегой Дональдом Туском в Варшаве 28 марта. Чиновники обсудили ключевые вопросы относительно отношений двух государств.
В разговоре с 24 Каналом дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко отметил, что важно учитывать при какой ситуации она происходила. И объяснил вероятные результаты.
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Какую роль играет Польша
Руслан Осипенко обратил внимание, что состоялось заседание послов стран ЕС, где обсуждали соглашение о свободной торговле. Это основа для дальнейших договоренностей на двустороннем уровне.
"Мы понимаем, что вопрос аграрной продукции решается не в Киеве, а в Брюсселе. Поэтому для нас важно иметь результаты заседания продления соглашения", – отметил он.
Украина пошла на уступки, в плане уменьшения объемов продукции, которая конкурирует на европейских рынках с национальными производителями.
"Мы сделали шаг назад, но надо понимать, что мы сделали его сознательно для того, чтобы сделать два шага вперед. Я имею в виду присоединиться со временем к ЕС, а может и к НАТО. Польша здесь будет главным проводником для нас, потому что от наших отношений и солидарности зависит выстоим ли мы как государство, и откроется ли нам будущее в ЕС. Польша может как провести нас и лоббировать наши интересы, так легко и заблокировать наше движение", – отметил политолог-международник.
В решениях, которые озвучили премьеры отмечалось о стратегическом партнерстве. Здесь важен был диалог.
"На этом пути много препятствий. Это и местные выборы в Польше, и выборы в Европейский парламент, и еще будут много политических сил пытаться использовать эти вещи. Но я думаю, что со временем мы все-таки преодолеем эти барьеры и где-то во второй половине 2024 года все станет на свои места", – резюмировал он.
Какие вопросы обсуждали Шмыгаль и Туск: основное
- Основным вопрос стало блокирование границы, которое начали польские фермеры. Украина предложила для решения конкретные шаги.
- Украина стремится к либерализации торговли. Говорится о возможности для украинских производителей экспортировать свою продукцию в ЕС без пошлин и тарифов.
- Также договорились о создании совместных оборонных предприятий на территории Украины и Польши, которая готова присоединиться к восстановлению украинских городов, в частности на Харьковщине.