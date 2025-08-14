У Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня 2025 року запланована зустріч на Алясці. Сторони обговорюватимуть війну в Україні, тоді стане зрозуміло, чи сприятиме ця подія мирному процесу.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що зустріч Трампа та Путіна — це перший крок до врегулювання ситуації на території України. Проте він підкреслив, що не варто завищувати очікування.

Якими будуть результати зустрічі на Алясці?

Михайло Подоляк зауважив, що після зустрічі в онлайн форматі європейських лідерів та Дональда Трампа стало зрозуміло чого очікує американський лідер від саміту на Алясці.

Мовиться про безумовне припинення вогню, а далі інші переговорні формати. Це тристоронні чи багатосторонні зустрічі, але починати треба із припинення вогню. Трамп хоче модерувати це,

– сказав він.

Якщо Росія не погодиться на припинення вогню, то це має означати остаточну ізоляцію Росії без жодного відтермінування. Тоді Сполучені Штати Америки одразу мають вести жорсткі санкції, які впливатимуть на економіку країни-агресорки.

Розмов про обмін територій не буде. Сам Трамп говорить про те, що територіальні питання, фінал війни та його умови – все це вже окрема зустріч. До речі, він сказав, що готовий долучитись до гарантій безпеки, над якими працюють європейські партнери,

– зауважив радник голови Офісу Президента.

Він підкреслив, що завдання Дональда Трампа під час зустрічі на Алясці є розпочати реальний процес переговорів, після якого можна буде говорити, що війна йде до фіналу.

Путін же їде на Аляску зовсім з іншою метою, зокрема, щоб максимально продовжити війну та аби США програли репутаційне протистояння й відійшли на периферію.

Кремль хоче домінувати у процесі модерації війни й миру. Тобто у Росії план затягнути все, у Трампа – зробити перший крок до врегулювання,

– підсумував Подоляк.

Зазначимо, Володимир Путін і Дональд Трамп не планують підписувати жодних документів після переговорів на Алясці 15 серпня. Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що саміт буде присвячений темі "українського врегулювання", але робити прогнози щодо його результатів передчасно. Він також зазначив, що зустріч стала можливою після візиту до Росії спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.