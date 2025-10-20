"Ми розділяємо позитив": Зеленський пояснив, що Трамп хоче отримати від зустрічі в Будапешті
- Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп прагне завершення війни та шукає відповідний формат для цього, можливо, через зустріч у Будапешті.
- Зеленський зазначив, що Росія прагне контролю над Донецькою та Луганською областями, але Україна не змінила своєї позиції щодо Донбасу.
Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп прагне завершення війни та шукає відповідний формат для цього. Така зустріч може відбутися в столиці Угорщини Будапешті.
Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами за підсумками його візиту до США 17 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Путін "вбиває кількох зайців": експерт відповів, чому для зустрічі з Трампом обрали Будапешт
Яке значення може мати зустріч у Будапешті?
За словами Зеленського, Дональд Трамп вважає, що "угорський формат" може стати наступним кроком або принести бажані результати.
Президент зазначив, що розділяє з Трампом позитив, якщо це дійсно призведе до закінчення війни в Україні.
Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою думку, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, – позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі,
– пояснив Зеленський.
За його словами, Росія прагне повного контролю над Донецькою та Луганською областями, однак позиція України щодо Донбасу не змінилася – Зеленський вже пояснив це Дональду Трампу та Стіву Віткоффу.
Політик також відреагував на заяви про те, що Росія нібито готова залишити частину Херсонської та Запорізької областей в обмін на вихід України з Донбасу.
Під час цих розмов хотілося зрозуміти, що саме мають на увазі росіяни. Поки чіткої позиції немає,
– підсумував він.
Трамп та Путін їдуть у Будапешт: останні новини
У четвер, 16 жовтня, російський та американський президенти провели телефонну розмову. Політики домовилися про зустріч у Будапешті найближчим часом.
Володимир Зеленський заявив, що готовий долучитися до саміту лідерів США та Росії. Водночас президент зазначив, що Угорщина – не найкраще місце для цих переговорів.
Якщо Путін дійсно полетить на зустріч у Будапешті, один або кілька європейських лідерів повинні будуть надати кремлівському диктатору спеціальний дозвіл на політ через їхній повітряний простір.