Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп прагне завершення війни та шукає відповідний формат для цього. Така зустріч може відбутися в столиці Угорщини Будапешті.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами за підсумками його візиту до США 17 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Яке значення може мати зустріч у Будапешті?

За словами Зеленського, Дональд Трамп вважає, що "угорський формат" може стати наступним кроком або принести бажані результати.

Президент зазначив, що розділяє з Трампом позитив, якщо це дійсно призведе до закінчення війни в Україні.

Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою думку, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, – позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі,

– пояснив Зеленський.

За його словами, Росія прагне повного контролю над Донецькою та Луганською областями, однак позиція України щодо Донбасу не змінилася – Зеленський вже пояснив це Дональду Трампу та Стіву Віткоффу.

Політик також відреагував на заяви про те, що Росія нібито готова залишити частину Херсонської та Запорізької областей в обмін на вихід України з Донбасу.

Під час цих розмов хотілося зрозуміти, що саме мають на увазі росіяни. Поки чіткої позиції немає,

– підсумував він.

