"Мы разделяем позитив": Зеленский объяснил, что Трамп хочет получить от встречи в Будапеште
- Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится к завершению войны и ищет подходящий формат для этого, возможно, через встречу в Будапеште.
- Зеленский отметил, что Россия стремится к контролю над Донецкой и Луганской областями, но Украина не изменила своей позиции по Донбассу.
Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится к завершению войны и ищет подходящий формат для этого. Такая встреча может состояться в столице Венгрии Будапеште.
Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами по итогам его визита в США 17 октября, сообщает 24 Канал.
Какое значение может иметь встреча в Будапеште?
По словам Зеленского, Дональд Трамп считает, что "венгерский формат" может стать следующим шагом или принести желаемые результаты.
Президент отметил, что разделяет с Трампом позитив, если это действительно приведет к окончанию войны в Украине.
После многих кругов разговора в течение этих более двух часов с ним и с его командой, его месседж, по моему мнению, что стоим там, где стоим на линии соприкосновения, – положительный. Если будет понимание всех сторон, что имеется в виду,
– объяснил Зеленский.
По его словам, Россия стремится к полному контролю над Донецкой и Луганской областями, однако позиция Украины по Донбассу не изменилась – Зеленский уже объяснил это Дональду Трампу и Стиву Уиткоффу.
Политик также отреагировал на заявления о том, что Россия якобы готова оставить часть Херсонской и Запорожской областей в обмен на выход Украины из Донбасса.
Во время этих разговоров хотелось понять, что именно имеют в виду россияне. Пока четкой позиции нет,
– подытожил он.
Трамп и Путин едут в Будапешт: последние новости
В четверг, 16 октября, российский и американский президенты провели телефонный разговор. Политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшее время.
Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к саммиту лидеров США и России. В то же время президент отметил, что Венгрия – не лучшее место для этих переговоров.
Если Путин действительно полетит на встречу в Будапеште, один или несколько европейских лидеров должны будут предоставить кремлевскому диктатору специальное разрешение на полет через их воздушное пространство.