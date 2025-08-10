Володимир Зеленський заявив, що 10 серпня, як і в минулі дні російські війська продовжують безперервно обстрілювати українські міста та вбивати цивільних. За словами президента, це яскравий доказ того, що Росія не хоче ніякого миру. Вона бажає війни.

Вечірнє звернення 10 серпня глава держави розпочав із реакції на обстріл Запоріжжя. Увечері окупанти скинули авіабомби на місцевий автовокзал. Президент зауважив, що ворог бив по цивільній інфраструктурі, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про готовність Росії до миру?

Володимир Зеленський розповів, що загарбники не припиняли атак по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах та селах. Політик наголосив, що жодні дедлайни для росіян не працюють. Єдине, що вони шукають, – це як убити Україну.

За словами президента, Київ та його європейські партнери чітко розуміють цю російську загрозу. Наразі Москва не зробила жодного реального кроку, який би підтвердив її прагнення до миру.

Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку,

– наголосив Зеленський.