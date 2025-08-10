Владимир Зеленский заявил, что 10 августа, как и в прошлые дни российские войска продолжают непрерывно обстреливать украинские города и убивать гражданских. По словам президента, это яркое доказательство того, что Россия не хочет никакого мира. Она желает войны.

Вечернее обращение 10 августа глава государства начал с реакции на обстрел Запорожья. Вечером оккупанты сбросили авиабомбы на местный автовокзал. Президент отметил, что враг избивал по гражданской инфраструктуре, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия планирует использовать пленных защитников "Азовстали" для кампании против Украины, – ЦПД

Что сказал Зеленский о готовности России к миру?

Владимир Зеленский рассказал, что захватчики не прекращали атак по всему периметру фронта, в прифронтовых общинах, в приграничных городах и селах. Политик подчеркнул, что никакие дедлайны для россиян не работают. Единственное, что они ищут – это как убить Украину.

По словам президента, Киев и его европейские партнеры ясно понимают эту российскую угрозу. Пока Москва не сделала ни одного реального шага, который бы подтвердил ее стремление к миру.

Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна – сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, желающих мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику,

– подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что в последние дни круглосуточно общается с лидерами других стран, выражающих поддержку территориальной целостности Украины. 10 августа Зеленский говорил с премьером Швеции, президентами Казахстана, Азербайджана и Франции.

"Нужно как можно быстрее закончить войну честным миром. Все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины", – подчеркнул политик, поблагодарив иностранных лидеров, которые придерживаются такой же позиции.

Зеленский отметил, что Украина постоянно поддерживает связь с США. В Киеве прекрасно осознают намерение россиян обмануть Америку. "Мы не позволим этого сделать", – заверил президент.