Володимир Зеленський заявив, що не домовлявся з росіянами про свою зустріч із Володимиром Путіним. Цим займався Дональд Трамп.

Під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте 22 серпня глава держави заявив, що у Вашингтоні 18 серпня він мав довгу розмову з Трампом про те, яким може бути дипломатичне врегулювання війни в Україні, передає 24 Канал.

Що нового сказав Зеленський про свою можливу зустріч із Путіним?

Ми не маємо ніяких домовленостей з росіянами. Ми домовлялись з президентом Трампом. Він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна,

– наголосив президент.

За його словами, він погодився із позицією американського лідера про те, що війну потрібно завершити у дипломатичний спосіб. Також політики обговорили ймовірну тристоронню зустріч лідерів США, України та Росії, яка потрібна, аби пришвидшити мирний процес.

Під час саміту у Білому домі Дональд Трампа дзвонив очільнику Кремля, аби розповісти, про що домовився із Зеленським і європейськими союзниками, і отримати зворотну реакцію. Володимир Путін у розмові із президентом США запропонував спершу провести двосторонню зустріч лідерів України та Росії, а потім вже тристоронню – за участі Трампа.

Володимир Зеленський погодився зустрітися із російським диктатором без будь-яких попередніх умов.

Натомість офіційний Кремль допустив зустріч українського і російського лідерів, але за умови, що "усі питання будуть добре опрацьовані". Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва виступає за впровадження "принципів гарантій безпеки, погоджених у Стамбулі у 2022 році".

Тим часом у США готуються до двостороннього саміту Путіна і Зеленського. У Білому домі кажуть, що очільник Кремля нібито пообіцяв зустрітися із президентом України.