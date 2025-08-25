Україна представила розробку, яку планує запустити в масове виробництво – ракету "Фламінго" з дальністю ураження до трьох тисяч кілометрів. Тим часом в Росії заговорили про потребу посилювати ядерний потенціал. А Трамп розкритикував Байдена за те, що той не дозволяв Україні атакувати Росію.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу висловив переконання, що між цими подіями та заявами є певна ниточка, яка їх пов'язує і може свідчити про те, що якщо Росія дуркуватиме й надалі, то їй буде кепсько.

У вересні ситуація для Росії може змінитися

Днями президент США зробив ще одну заяву. Трамп наголосив, що після двох тижнів буде зрозуміло, чи настане в Україні мир і запевнив, що якщо цього не станеться, США діятимуть в інший спосіб. Наразі американський лідер очікує на зустріч Зеленського і Путіна. Однак російська сторона висуває певні умови для її проведення.

Останній меседж Трампа говорить про те, що він має два тижні й вразі чого – змінить свою тактику. Всі ці пазли можна скласти в правильному напрямку і зрозуміти, що може очікувати Росію у вересні,

– озвучив Ткачук.

Офіцер ЗСУ висловив сподівання, що Україна матиме можливість якісніше відпрацьовувати по військових об'єктах ворога. Мовиться не тільки про глибокий тил Росії, а й логістику, змогу бити по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях.

"Ми тепер теж зможемо завдавати комбінованих ударів і крилатими ракетами, і дронами. В нас є шанси перехопити ініціативу на певних напрямках. Не дарма росіяни закинули в інформаційний простір новину про те, що пропонують повітряне перемир'я, це потрібно більше їм, ніж нам", – підкреслив Ткачук.

Зазначимо, що американський розвідник Джонатан Світ переконаний, що зустріч Зеленського і Путіна малоймовірна. Він вважає, що навіть якщо до неї долучиться Трамп очільник Кремля все одно не погодиться на очну розмову. Причин цьому декілька, одну з них він називає страх Путіна перед Зеленським.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо?