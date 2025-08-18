Укр Рус
18 серпня, 22:39
Зображений не тільки Зеленський і Трамп: на стіні в Білому домі перед зустріччю вивісили колаж

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В Білому домі були вивішені колажі з фотографіями.
  • Вони містять світлини з зустрічі Трампа та Зеленського і не тільки.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, мали спільну зустріч у Вашингтоні. Відомо, що напередодні їхньої зустрічі в Білому домі вивісили колажі з фото.

Про це пише 24 Канал з посиланням на журналістку телеканалу FoxNews Нану Саджаї.

Що зображено на колажах в Білому домі?

На стіні Білого дому, біля зали очікування української делегації, розмістили фотоколаж, який складається з 4 світлин.

Там розмістили 2 фотографії Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті. Також там зображено ще 2 світлини із саміту на Алясці з главою Кремля.


Колаж в Білому домі / Фото Нани Саджаї

Що ще було в Білому домі під час зустрічі?

  • В Овальному кабінеті перед початком закритих переговорів встановили велику карту України, про що пише видання ВВС.  
  • Вказується, що на ній зокрема позначені контрольовані Росією території.
  • У ВВС припускають, що це може стати аргументом для тиску на Зеленського щодо питання обміну територіями.