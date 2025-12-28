Десятки людей зібралися на мосту до Мар-а-Лаго, щоб висловити підтримку Зеленському та Україні

На мосту до резиденції президента США Мар-а-Лаго у Маямі зібралися десятки людей з українськими прапорами. Там відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Американці висловлюють свою підтримку Україні та Володимиру Зеленському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Як виглядає акція на підтримку України у Маямі?

Десятки американців з прапорами США та України зібралися на мосту до острова Палм-Біч у Маямі. Він веде до резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Американці висловлюють свою підтримку президенту Зеленському та Україні. Незабаром до Мар-а-Лаго повинен прибути президент України.

Акція на підтримку України біля Мар-а-Лаго: дивіться відео

Мітинг триває з 18:00 за київським часом і триватиме до 23:00 – 00:00. Активісти Української асоціації Флориди закликають адміністрацію Трампа підписати Договір про взаємну оборону з Україною, який надасть гарантії безпеки та відкриє військові, технологічні та економічні переваги для обох країн. Також вони вимагають від Росії повернути 20 тисяч викрадених українських дітей.

До слова: початок зустрічі президентів України та США запланований на 20:00 за Києвом.

