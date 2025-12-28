Десятки людей собрались на мосту в Мар-а-Лаго, чтобы выразить поддержку Зеленскому и Украине

На мосту к резиденции президента США Мар-а-Лаго в Майами собрались десятки людей с украинскими флагами. Там состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Американцы выражают свою поддержку Украине и Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Как выглядит акция в поддержку Украины в Майами?

Десятки американцев с флагами США и Украины собрались на мосту к острову Палм-Бич в Майами. Он ведет к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Американцы выражают свою поддержку президенту Зеленскому и Украине. Вскоре в Мар-а-Лаго должен прибыть президент Украины.

Акция в поддержку Украины возле Мар-а-Лаго: смотрите видео

Митинг продолжается с 18:00 по киевскому времени и продлится до 23:00 – 00:00. Активисты Украинской ассоциации Флориды призывают администрацию Трампа подписать Договор о взаимной обороне с Украиной, который предоставит гарантии безопасности и откроет военные, технологические и экономические преимущества для обеих стран. Также они требуют от России вернуть 20 тысяч похищенных украинских детей.

К слову: начало встречи президентов Украины и США запланировано на 20:00 по Киеву.

Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского?