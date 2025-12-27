Чи правда, що Зеленський і Трамп зустрінуться без камер і хто ще буде на зустрічі

Україна дуже чекає на візит Володимира Зеленського до США 28 грудня. Журналісти попросили президента поділитися подробицями цієї зустрічі.

Деталі передає 24 Канал.

На зустрічі Зеленського і Трампа 28 грудня будуть ЗМІ?

На думку лідера України, будуть і камери, і медіа – от тільки поки не відомо, чи буде це на початку, чи в кінці. Зустріч планують як публічну.

Щодо формату. Початок цього формату вже був. Кілька разів наша група працювала: Рустем Умєров, Андрій Гнатов разом з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Вони працювали вже в Маямі, було кілька зустрічей – і ми домовилися, що якщо буде прогрес, то буде зустріч на рівні лідерів. І факт того, що завтра буде зустріч у нас у Флориді з президентом Трампом, говорить про те, що прогрес є,

– пояснив Зеленський.

Він сказав, що не говоритиме, хто буде брати участь у зустрічі з боку США, адже це вибір Трампа.

А от українська делегація буде трохи ширшою, ніж раніше.

"Думаю, що наша переговорна група вам відома. Окрім Рустема Умєрова, буде міністр економіки Соболев, а також буде Андрій Гнатов. Також буде Олександр Бевз. Також буде Кислиця", – заявив гарант.

Що ще відомо про зустріч Зеленського і Трампа?