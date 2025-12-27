Правда ли, что Зеленский и Трамп встретятся без камер и кто еще будет на встрече

Украина очень ждет визита Владимира Зеленского в США 28 декабря. Журналисты попросили президента поделиться подробностями этой встречи.

Детали передает 24 Канал.

На встрече Зеленского и Трампа 28 декабря будут СМИ?

По мнению лидера Украины, будут и камеры, и медиа – вот только пока не известно, будет ли это в начале, или в конце. Встречу планируют как публичную.

Относительно формата. Начало этого формата уже было. Несколько раз наша группа работала: Рустем Умеров, Андрей Гнатов вместе с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Они работали уже в Майами, было несколько встреч – и мы договорились, что если будет прогресс, то будет встреча на уровне лидеров. И факт того, что завтра будет встреча у нас во Флориде с президентом Трампом, говорит о том, что прогресс есть,

– объяснил Зеленский.

Он сказал, что не будет говорить, кто будет участвовать во встрече со стороны США, ведь это выбор Трампа.

А вот украинская делегация будет немного шире, чем раньше.

"Думаю, что наша переговорная группа вам известна. Кроме Рустема Умерова, будет министр экономики Соболев, а также будет Андрей Гнатов. Также будет Александр Бевз. Также будет Кислица", – заявил гарант.

Что еще известно о встрече Зеленского и Трампа?