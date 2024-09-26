Окупанти "полювали" на молодих дівчат: моторошна історія українки з Енергодару

Енергодар перебуває під окупацією росіян з березня 2022 року. Українська стилістка Ольга Іванісова, яка певний час жила у захопленому ворогом місті, розповіла про воєнні злочини загарбників.

Жінка в інтерв'ю Олексію Суханову поділилася, що в Енергодарі окупанти їздили на пікапі із зображенням літери Z і "виловлювали" молодих дівчат.

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Моторошний "пікап із зеткою"

Ольга Іванісова розказує, що росіяни полювали за жінками на вулицях. Під примусом автомата вони змушували їх сідати до себе в авто.

Жінка зізнається, що боялася випускати на двір своїх двох дітей, особливо доньку Софію.

Я не випускала Софі. Я працювала з дівчатами, і 18-річна дівчинка до мене приходила, каже: "Поки до вас дійшла, мене вже два рази ледве не вихопили". А вона з довгим волоссям, з гарною фігурою, гарна дівчина. І (окупанти – 24 Канал) просто під'їжджають, а немає зв'язку. Тобто, ти не можеш подзвонити нікому, немає зв'язку взагалі. Під'їжджають, кажуть сідати в машину. Вона відповідає: "Ні". І, каже, дивом додзвонилася татові, він на велосипеді приїхав. І воно так раз поїхало,

– переказує стилістка.

Її донька Софія пригадала, що боялася сама виходити з дому. У місті не було влади, тому всі могли робити що завгодно, і це нічим не каралося.

Я знаю, що багато російських військових приставали до дівчат. До мене теж під'їжджали. У місті був дуже розповсюджений цей "пікап із зеткою". І це було найстрашніше. Я пам'ятаю, як вони до мене під'їхали й спитали, в якій стороні магазин. Кажу: "Не знаю". І пішла. І це було страшно. Я більше запанікувала вже після,

– поділилася дівчина.

Врешті, Ользі Іванісовій з дочкою і сином вдалося виїхати з окупованого міста. Однак голова родини залишився, бо підтримує росіян.

До слова, нещодавно президент Зеленський назвав приголомшливу цифру воєнних злочинів, які скоїли загарбники в Україні.