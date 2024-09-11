Президент України сказав на конференції United for Justice (Об’єднані заради справедливості) 11 вересня, що прагнення захистити життя людей в Україні об'єднує.

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Що сказав Зеленський про російські злочини

Станом на сьогодні (мовиться про 11 вересня – 24 Канал) є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на цей момент – те, що відомо. Злочинів проти миру й людяності, проти нашої держави, проти наших людей. Злочинів проти України та українців. 137 тисяч. І це означає, що вироків має бути не менше,

– заявив Зеленський.

Президент сказав про десятки страшних кадрів з Бучі, Ягідного, Маріуполя, Оленівки, десятки моторошних моментів українських міст, українських сіл, сотні й тисячі інших місць російських злочинів війни.

"Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія. Всюди життя людини й гідність людини мають бути захищені", – заявив Зеленський.

Також український лідер згадав, що Монголія порушила Римський статут та не арештувала Владіміра Путіна.

Світ має безліч конвенцій, має тисячі сторінок декларацій, працює і Римський статут для, до речі, понад сотні країн світу. Повинен працювати Римський статут. Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь окремо,

– пояснив Зеленський.

Президент сказав, що це відповідальність всього світу:

зупинити деградацію системи права,

не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються.

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"Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію", – сказав президент.

Звернення Зеленського на конференції "Об'єднані заради справедливості": дивіться відео

Він подякував прокуророві Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріму Хану й іншим його колегам, які працювали над цим.