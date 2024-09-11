Президент Украины сказал на конференции United for Justice (Объединенные ради справедливости) 11 сентября, что стремление защитить жизнь людей в Украине объединяет.

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Что сказал Зеленский о российских преступлениях

По состоянию на сегодня (говорится об 11 сентября – 24 Канал) есть по меньшей мере 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу и чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч – именно столько военных преступлений совершено Россией на данный момент – то, что известно. Преступлений против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей. Преступлений против Украины и украинцев. 137 тысяч. И это означает, что приговоров должно быть не меньше,

– заявил Зеленский.

Президент сказал о десятках страшных кадров из Бучи, Ягодного, Мариуполя, Еленовки, десятки жутких моментов украинских городов, украинских сел, сотни и тысячи других мест российских преступлений войны.

"Наверное, не существует страны, где не слышали бы о том, что сделал оккупант на нашей земле и против наших людей. И должно быть так, чтобы в каждой стране знали, что за все это оккупант будет отвечать. Потому что справедливость не имеет границ. Ее одинаково стоит ценить везде – Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия. Везде жизнь человека и достоинство человека должны быть защищены", – заявил Зеленский.

Также украинский лидер вспомнил, что Монголия нарушила Римский статут и не арестовала Владимира Путина.

Мир имеет множество конвенций, имеет тысячи страниц деклараций, работает и Римский статут для, кстати, более сотни стран мира. Должен работать Римский статут. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то отдельно,

– объяснил Зеленский.

Президент сказал, что это ответственность всего мира:

остановить деградацию системы права,

не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются.

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"Система права должна и должна работать так, чтобы Римский статут, и в частности ордер Международного уголовного суда, который был выдан в отношении главного российского преступника, реально ограничивали его и уже обеспечивали его изоляцию", – сказал президент.

Обращение Зеленского на конференции "Объединенные ради справедливости": смотрите видео

Он поблагодарил прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана и других его коллег, которые работали над этим.