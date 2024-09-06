На жаль, у Монголії російського диктатора не затримали. Хоча мали б, адже ця країна ратифікувала Римський статут. Володимир Зеленський обурився цим учинком і заявив: Улан-Батор має більше поваги до вбивці, ніж до міжнародного права.

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Які перспективи арешту Путіна

Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, або коли Спеціальний суд по Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора. Але, як показала історія, ці люди, які колись мали велику владу у себе в країні, зрештою опинилися на лаві підсудних,

– висловився Карім Хан.

Прокурор упевнений: якщо хтось робить, що йому заманеться, і при цьому використовує свою необмежену владу, "його простір для маневру звужується".

Карім Хан запевнив: Улан-Батор буде змушений пояснити, чому проігнорували ордер МКС та зустріли диктатора червоною доріжкою.

"Переговорний процес на рівні суду триває. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії", – повідомив він.