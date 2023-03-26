Батько дівчини, яку зґвалтували підлітки на Закарпатті, подаватиме апеляцію
Джерело:Віталій Глагола
Українці обурені рішенням суду про вирок за зґвалтування 14-річної дівчинки. Батько дитини збирається оскаржувати рішення.
Місцевий журналіст зв'язався з татом дівчини. Він готовий подавати апеляцію на рішення суду.
До речі У дівчинки навіть адвоката не було: українці приголомшені справою про групове зґвалтування
Я поговорив з татом дівчини. Він готовий боротись до кінця і подавати апеляцію на рішення суду,
– написав журналіст.
Хто вже зацікавився справою
- Справа розлетілась по всій країні. Її взяли під контроль Офіс Генпрокурора та Вища рада правосуддя. Правозахисник Масі Найєм заявив, що готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини і підготовки апеляції.
- Телеведуча Марія Єфросиніна знайшла для дівчини одного з найкращих психологів України, яка допоможе дівчині пережити те, що сталось.
- Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита також обурений рішенням суду щодо зґвалтування дівчинки. В ОВА закликають батьків та дітей не замовчувати такі інциденти.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець теж взяв справу під свій контроль.
Зґвалтування на Закарпатті: що відомо
На Закарпатті суд виніс вирок трьом підліткам, які влітку 2021 року зґвалтували 14-річну дівчинку. Це сталось у селі Верхні Ворота
Зловмисники знімали тоді все на телефон та поширили відео в мережі. Обурює вирок для підлітків. Суд призначив трьом обвинувачем вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки.