Батько дівчини, яку зґвалтували підлітки на Закарпатті, подаватиме апеляцію

26 березня 2023, 23:11
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Джерело:

Віталій Глагола

Українці обурені рішенням суду про вирок за зґвалтування 14-річної дівчинки. Батько дитини збирається оскаржувати рішення.

Місцевий журналіст зв'язався з татом дівчини. Він готовий подавати апеляцію на рішення суду.

До речі У дівчинки навіть адвоката не було: українці приголомшені справою про групове зґвалтування

Я поговорив з татом дівчини. Він готовий боротись до кінця і подавати апеляцію на рішення суду,
– написав журналіст.

Хто вже зацікавився справою

  • Справа розлетілась по всій країні. Її взяли під контроль Офіс Генпрокурора та Вища рада правосуддя. Правозахисник Масі Найєм заявив, що готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини і підготовки апеляції.
  • Телеведуча Марія Єфросиніна знайшла для дівчини одного з найкращих психологів України, яка допоможе дівчині пережити те, що сталось.
  • Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита також обурений рішенням суду щодо зґвалтування дівчинки. В ОВА закликають батьків та дітей не замовчувати такі інциденти.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець теж взяв справу під свій контроль.

Зґвалтування на Закарпатті: що відомо

На Закарпатті суд виніс вирок трьом підліткам, які влітку 2021 року зґвалтували 14-річну дівчинку. Це сталось у селі Верхні Ворота

Зловмисники знімали тоді все на телефон та поширили відео в мережі. Обурює вирок для підлітків. Суд призначив трьом обвинувачем вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки.

Автор: Ольга Музика