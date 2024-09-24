Джо Байден виступає в ООН – онлайн-трансляція

Вдень 24 вересня американський президент виступає на Генеральній Асамблеї ООН. Це останній публічний виступ Джо Байдена на посаді.

24 Канал передає виступ Джозефа Байдена на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

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Що Байден заявив про Україну з трибуни ООН

Коли Росія вдерлася в Україну, ми могли не реагувати, а просто висловити протест і занепокоєння. Але ми з Гарріс почали активно діяти, мобілізували допомогу. 50 країн об'єдналися. І, що найважливіше, український народ повстав про загарбників. Путінська війна провалилася, вони не досягли мети знищити Україну, держава незалежна,

– повідомив Байден.

Іншою метою Путіна було підірвати НАТО, та це також не вдалося.

Світ мусить визначитися, чи буде він і надалі підтримувати Україну, чи відійде та дозволить агресору захопити її, акцентував Байден. Втомлюватися і відвертатися від Києва не можна, сказав президент США під оплески зали. Рада безпеки ООН мусить повернутися до миротворчої діяльності й обмеження поширення найжахливішої зброї.

Інші теми виступу Байдена в ООН сьогодні

Він почав виступ зі згадки про свою молодість, війну у В'єтнамі та холодну війну.

Навіть у жахах війни є шлях уперед. Все може покращитися, я бачив це у своїй кар'єрі,

– сказав лідер США.

І пригадав, як притягнули до відповідальності Мілошевича та Бен Ладена, а також зауважив, що зґвалтування не має стати інструментом війни.

Байден назвав виклики для світу – це війни, голод, тероризм, вимушена міграція, кліматична криза, загроза для демократії, ризики розвитку штучного інтелекту. І це ще не повний перелік.

Ізоляція від світу не працює – так лідер США натякнув на Іран та Росію. Він переконаний: рішення Америки визначать майбутнє на десятиліття вперед.

Щодо Китаю Байден сказав: Америка не виступає проти Пекіна, але вона за мир у Тихоокеанському регіоні.

Так само, як і на Близькому Сході. З Катаром і Єгиптом домовилися про припинення вогню та повернення заручників. Але угоду слід утілити в життя, щоб не допустити конфлікту в регіоні. Має бути сталий мир.

Потрібно працювати над вирішенням питання, у тому числі визнання двох держав. Палестинці мусять мати можливість жити гідно та мирно в своїх оселях,

– цими словами Байден також зірвав оплески.

Слід боротися і за те, щоб Іран не отримав ядерну зброю, а ще за мир у Судані, бо там декілька мільйонів людей на межі голоду.

Байден кілька разів торкнувся і розвитку технологій. На його думку, те, що раніше забирало 50 років, може статися за 10 – 20. Світ сягне дуже високого рівня розвитку, але це несе і загрози – від передачі інформації до біологічної зброї. Слід розробити правила, як має розвиватися ШІ.