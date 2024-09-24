Джо Байден выступил в ООН, много раз сорвав аплодисменты: главные заявления об Украине и мире

Днем 24 сентября американский президент выступает на Генеральной Ассамблее ООН. Это последнее публичное выступление Джо Байдена в должности, а потому оно было достаточно пространным с экскурсами в историю.

24 Канал передает выступление Джозефа Байдена на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США несколько раз срывал аплодисменты – когда говорил об Украине, Израиле и Палестине, Судане и своем уходе с должности.

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Что Байден заявил об Украине с трибуны ООН

Когда Россия вторглась в Украину, мы могли не реагировать, а просто выразить протест и беспокойство. Но мы с Харрис начали активно действовать, мобилизовали помощь. 50 стран объединились. И, что самое важное, украинский народ восстал против захватчиков. Путинская война провалилась, они не достигли цели уничтожить Украину, государство независимое,

– сообщил он.

Другой целью Путина было подорвать НАТО, и это также не удалось.

Мир должен определиться, будет ли он и в дальнейшем поддерживать Украину, или отойдет и позволит агрессору захватить ее, акцентировал Байден. Уставать и отворачиваться от Киева нельзя, сказал президент США под аплодисменты зала. Совет безопасности ООН должен вернуться к миротворческой деятельности и ограничению распространения самого ужасного оружия.

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Он начал выступление с упоминания о своей молодости, войне во Вьетнаме и холодной войне.

Даже в ужасах войны есть путь вперед. Все может улучшиться, я видел это в своей карьере,

– сказал лидер США.

И вспомнил, как привлекли к ответственности Милошевича и Бен Ладена, а также заметил, что изнасилование не должно стать инструментом войны.

Байден назвал вызовы для мира – это войны, голод, терроризм, вынужденная миграция, климатический кризис, угроза для демократии, риски развития искусственного интеллекта. И это далеко не полный перечень.

Изоляция от мира не работает – так лидер США намекнул на Иран и Россию. Он убежден: решения Америки определят будущее на десятилетия вперед.

Относительно Китая Байден сказал: Америка не выступает против Пекина, но она за мир в Тихоокеанском регионе.

Так же, как и на Ближнем Востоке. С Катаром и Египтом договорились о прекращении огня и возвращении заложников. Но соглашение следует воплотить в жизнь, чтобы не допустить конфликта в регионе. Должен быть устойчивый мир.

Нужно работать над решением вопроса, в том числе признанием двух государств. Палестинцы должны иметь возможность жить достойно и мирно в своих домах,

– этими словами Байден также сорвал аплодисменты.

Следует бороться и за то, чтобы Иран не получил ядерное оружие, а еще за мир в Судане, потому что там несколько миллионов людей на грани голода.

Байден несколько раз коснулся и развития технологий. По его мнению, то, что раньше занимало 50 лет, может произойти через 10 – 20. Мир достигнет очень высокого уровня развития, но это несет и угрозы – от передачи информации до биологического оружия. Следует разработать правила, как должен развиваться ИИ.

Выступление завершилось словами "Есть вещи важнее, чем удерживать власть. Мы для того, чтобы служить людям, а не наоборот. Демократия не принадлежит одной стране, смелые мужчины и женщины есть по всему миру. Мы сильнее, чем мы думаем, вместе мы сильнее, чем в одиночку. Можно достичь чего угодно, ничто не является невозможным".