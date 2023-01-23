Крим багатьох навчив, – аналітик про зміну позиції Заходу щодо півострова

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість посилення наступальних можливостей України, аби допомогти їй завдавати ударів по російських військах в окупованому Криму. Проте, ще нещодавно у США була дуже обережна риторика стосовно звільнення Криму.

Наші союзники проголошують такі заяви, розуміючи, що військова потужність Росія виснажена порівняно з початком війни. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Одна з їхніх цілей – встановити сатисфакцію щодо окупації півострова Росією.

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Світ "проковтнув" анексію Криму

Він зазначив, що Владімір Путін раніше неодноразово говорив, що визнає суверенітет України і всі кордони. І ці кордони були визначені відповідно до договору, який було ухвалено в Ялті після Другої світової війни.

Історія, яку Путін "згодував" усьому світу у 2014 році, що анексія Криму – це щось цілком можливе, багатьох світових політиків навчила: це може мати фатальні наслідки. Особливо після того, як Путін почав широкомасштабне вторгнення,

– вважає експерт.

Він наголосив, що війна почалась не 24 лютого 2022 року, а 20 лютого 2014 року. А фактом початку цієї війни була анексія Криму.

"І світ тоді це "проковтнув". Якщо вони так все і залишать, тоді й інші вважатимуть, що це нормально: прийти, відтяпати шматок чужої країни і користуватися надрами і чим хочеш", – підкреслив Клочок.

На його думку, так не може бути, адже провокує лідерів інших країн на подібні дії. Наприклад, Іран. Або Північну Корею, де до сьогоднішнього часу не вирішений конфлікт з Південною Кореєю.

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Україні можна надати зброю для звільнення Криму

"Тому світові лідери розуміють, що потрібно встановити сатисфакцію. Показати Росії і всьому світу, що так не буде. Через 9 чи більше років, але території будуть повернені державам, відповідно до договорів, які були укладені після Другої світової війни", – підкреслив співрозмовник.

Він зазначив, що зараз на Заході є стійкість міркувань, що Росія не застосує ядерну зброю. Всі отримали відповідні попередження і провели перемовини. Це означає, що можна надати Україні зброю для звільнення Криму від російської окупації.

"Нагадаю, що Крим – це визнана всім світом територія України, а не Росії. І коли країна-агресорка забирає чужу землю, як грабіжник, такого не може бути", – наголосив Клочок.

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