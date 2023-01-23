Крим багатьох навчив, – аналітик про зміну позиції Заходу щодо півострова
Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість посилення наступальних можливостей України, аби допомогти їй завдавати ударів по російських військах в окупованому Криму. Проте, ще нещодавно у США була дуже обережна риторика стосовно звільнення Криму.
Наші союзники проголошують такі заяви, розуміючи, що військова потужність Росія виснажена порівняно з початком війни. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Одна з їхніх цілей – встановити сатисфакцію щодо окупації півострова Росією.
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Світ "проковтнув" анексію Криму
Він зазначив, що Владімір Путін раніше неодноразово говорив, що визнає суверенітет України і всі кордони. І ці кордони були визначені відповідно до договору, який було ухвалено в Ялті після Другої світової війни.
Історія, яку Путін "згодував" усьому світу у 2014 році, що анексія Криму – це щось цілком можливе, багатьох світових політиків навчила: це може мати фатальні наслідки. Особливо після того, як Путін почав широкомасштабне вторгнення,
– вважає експерт.
Він наголосив, що війна почалась не 24 лютого 2022 року, а 20 лютого 2014 року. А фактом початку цієї війни була анексія Криму.
"І світ тоді це "проковтнув". Якщо вони так все і залишать, тоді й інші вважатимуть, що це нормально: прийти, відтяпати шматок чужої країни і користуватися надрами і чим хочеш", – підкреслив Клочок.
На його думку, так не може бути, адже провокує лідерів інших країн на подібні дії. Наприклад, Іран. Або Північну Корею, де до сьогоднішнього часу не вирішений конфлікт з Південною Кореєю.
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Україні можна надати зброю для звільнення Криму
"Тому світові лідери розуміють, що потрібно встановити сатисфакцію. Показати Росії і всьому світу, що так не буде. Через 9 чи більше років, але території будуть повернені державам, відповідно до договорів, які були укладені після Другої світової війни", – підкреслив співрозмовник.
Він зазначив, що зараз на Заході є стійкість міркувань, що Росія не застосує ядерну зброю. Всі отримали відповідні попередження і провели перемовини. Це означає, що можна надати Україні зброю для звільнення Криму від російської окупації.
"Нагадаю, що Крим – це визнана всім світом територія України, а не Росії. І коли країна-агресорка забирає чужу землю, як грабіжник, такого не може бути", – наголосив Клочок.
Ситуація довкола Криму: важливе
- Американський сенатор Майкл Маккол закликав передати Києву ракети далекої дії ATACMS, а також танки. Він зазначив, що за допомогою ATACMS можна буде вдарити по військових об'єктах окупантів в Криму та місцях зосередження іранських безпілотників.
- Україна має гостру потребу в ракетах великої дальності, щоб знищувати тилову інфраструктуру ворога зокрема у тимчасово окупованому Криму. Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що такі ракети створять суттєвий тиск на кримський півострів, і там будуть посилюватись панічні настрої.
- За інформацією західних ЗМІ, США готові допомогти Україні атакувати Крим. Російським окупантам доведеться змиритися з тим, що вони скоро втратять анексований півострів. Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський зазначив: цілком очевидно, що Україні вдасться повернути Крим під свій контроль.