Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За даними The New York Times, в адміністрації президента США Джо Байдена почали визнавати, що Україні потрібна зброя, щоб атакувати російських військових в окупованому Криму.

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Через це Вашингтон розглядає можливість надати Україні зброю, щоб завдавати ударів по півострову. Як зазначив Піонтковський, цілком очевидно, що Україні вдасться повернути Крим під свій контроль.

Окрім символічного значення, об'єктивно Крим – це найслабкіше місце у російській системі оборони. Крим буде звільнений навіть раніше, ніж Донбас,

– сказав публіцист.

Піонтковський нагадав, що на ролі Криму наголошував генерал Валерій Залужний.

"Україна отримала зброю, потрібну для звільнення Криму"

В інтерв'ю виданню The Economist у грудні 2022 року Головнокомандувач ЗСУ зазначав, що тимчасово окупований півострів є ключем до розв'язання воєнного конфлікту з Росією.

Залужний перерахував набір озброєння, який потрібен Україні для деокупації Криму. Більшість із цього Києву вже надали – і бронетехніку, і гаубиці, і HIMARS, і танки. Все це вже є,

– зауважив опозиціонер.

Він висловив сподівання, що також буде досягнутий прогрес у наданні Україні засобів дальнього вогневого ураження. Піонтковський припустив, що, ймовірно, вже є певні домовленості щодо надання Україні далекобійної зброї.

"Інакше б російські окупанти так не укріплювали Москву засобами протиповітряної оборони. Очевидно, вони готуються до чогось дуже серйозного", – сказав публіцист.

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У Росії готують підґрунтя для оголошення своєї поразки

Піонтковський зазначив, що у Росії все більше переймаються через поразки у війні проти України. Зокрема, запанікували навіть найзатятіші кремлівські пропагандисти.

"Є такий божевільний пропагандист Сєргєй Міхєєв. Він ледь не щодня вимагав взяти Київ, Львів або стерти Лондон з лиця землі. Зараз Міхєєв заспівав зовсім по-іншому", – розповів публіцист.

За його словами, Міхєєв раптом почав говорити про те, що навіть якщо російські окупанти й відступлять до кордонів України 1991 року, це не буде поразкою Росії. Мовляв, росіяни "стиснуться, як пружина" і будуть ще більше ненавидіти Захід та "київських неонацистів".

Як зазначив опозиційний політик, у такій риториці дуже чітко простежуються настрої Кремля.

У Росії вже готують ідеологічне обґрунтування для оголошення своєї неминучої поразки. Слово "поразка" вже висить над Москвою,

– сказав Піонтковський.

Він додав, що свідченням поразки Росії у війні стали й системи ППО, які окупанти розмістили на дахах міноборони та інших центрів ухвалення рішень.

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