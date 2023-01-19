Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес натякнув, що вміст нового пакету завдасть росіянам чималого клопоту. Зауважимо, що Штати можуть оголосити про один з найбільших пакетів допомоги вже незабаром.

Важливо Росія хоче затягнути війну, аби Захід перестав допомагати, – інтерв'ю з Беном Ходжесом

Життя стане дуже незручним для російського флоту, авіації та Кримського мосту

Генерал Бен Ходжес повідомив, що бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB скоротять список безпечних місць для росіян. Зброя, яку передасть США, викличе чималу паніку в лавах російської армії.

Крім того, Ходжес зробив інтригуючий натяк на нову "бавовну" у Криму. У своїх соцмережах він написав лаконічний текст щодо цього.

Життя ось-ось почне ставати дуже незручним для російського флоту, авіації та вантажників боєприпасів у Криму, уздовж сухопутного мосту… і, сподіваюся, незабаром для ремонтних бригад на Керченському мосту,

– зазначив генерал.

До слова, раніше Бен Ходжес розповідав, чому M2 Bradley дуже важливі для ЗСУ. Ці бойові машини, до речі, також мають прибути в Україну у новому пакеті військової допомоги.

Зверніть увагу Попереду місяці важких битв, але Україна досягла безповоротного імпульсу, – Ходжес

Нова масштабна допомога від США: що ввійде у пакет