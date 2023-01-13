Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес розповів, що таких бойових машин на американських складах є багато. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Чому передача Bradley важлива для України
Ходжес також наголосив, що ці БМП – це хороша зброя, яку використовують і самі американці.
Вони дадуть солідну вогневу підтримку українським збройним силам, але БМП не вічні. І їх можна знищити,
– зауважив генерал.
Він зазначив, що українським солдатам треба навчитися, як їх правильно використовувати на полі бою.
Крім того, за словами генерала, передача Bradley – це також важливий психологічний крок. Адже якщо США нададуть Україні БМП, то цього слід очікувати і від інших партнерів.
В Росії запустили фейк про знищення в Україні БМП Bradley
У щоденному звіті "перемог окупантів" російський генерал Ігор Конашенков заявив, що окупанти знищили в Україні американську техніку, яку ЗСУ отримають лише через кілька тижнів.
Він сказав, що протягом доби росіяни знищили 11 українських танків та 17 бойових машин піхоти.
Крім того, Конашенков зазначив, що окупанти вивели з ладу 4 БМП "Bradley", які Україна ще навіть не отримала.
Україна отримає БМП Bradley: коротко
- У США 6 січня оголосили про новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів. Згодом в Пентагоні уточнили, що серед іншого туди увійде 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронами калібру 25 міліметрів.
- У Міноборони США заявили, що розраховують на те, що ЗСУ зовсім скоро отримають бойові машини піхоти Bradley. За їхніми даними, це питання тижнів. Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер розповів, що Вашингтон не збирається оголошувати заздалегідь, коли саме БМП надійдуть в Україну.
- Ба більше, він зауважив, що навчання наших військових відбуватиметься на базі загальновійськової підготовки у німецькому Графенвері, що на землі Баварії. Райдер додав, що США продовжуватимуть надавати Україні допомогу, необхідну не тільки для оборони, а й для звільнення окупованих Росією територій.