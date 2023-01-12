Про це у щоденному звіті "перемог окупантів" повідомив російський генерал Ігор Конашенков. Він заявив, що окупанти знищили в Україні американську техніку, яку ЗСУ отримають лише через кілька тижнів.

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Що наговорив Конашенков

Він заявив, що протягом доби росіяни знищили 11 українських танків та 17 бойових машин піхоти.

Крім того, Конашенков зазначив, що окупанти вивели з ладу 4 БМП "Bradley", які Україна ще навіть не отримала.

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Коли Україна отримає Bradley