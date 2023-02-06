Омбудсмен пояснив, що робити у випадку звільнення з роботи після призову на військову службу

6 лютого 2023, 09:12
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Джерело:

Дмитро Лубінець

Військовозобов'язані, яких призвали на військову службу під час мобілізації, не можуть бути звільненими з місця роботи. Це порушення їх права на працю.

Про це розповів Омбудсмен Дмитро Лубінець і пояснив, як діяти у таких випадках. 

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До Офісу Омбудсмана звернувся військовослужбовець Національної гвардії. Його посаду, яку він обіймав у Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, скоротили на період призову під час мобілізації, на особливий період,
– повідомив Лубінець. 

Зазначають, що після вжитих заходів реагування, керівництво МВС підписало наказ про внесення змін до штату згаданої установи. Посаду відновили і зберегли за заявником.

Право військовослужбовця на працю під час дії воєнного стану було поновлено.

Важливо! Право на збереження місця роботи і посади на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності та у ФОПів, де вони працювали на час призову, гарантоване законом працівникам, призваним на

  • строкову військову службу,
  • військову службу за призовом осіб офіцерського складу,
  • військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,
  • військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом,
  • під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Таким працівникам грошове забезпечення виплачується коштом держбюджету.

Куди звертатись військовим

Лубінець наголосив, що у випадку, якщо роботодавці порушують права, військовослужбовці можуть звернутися до Держслужби з питань праці:

  • за адресою: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025;
  • за тел.: +38(044) 289-85-11;
  • на E-mail: zvern@dsp.gov.ua.
Автор: Анастасія Лукашевська