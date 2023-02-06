Про це розповів Омбудсмен Дмитро Лубінець і пояснив, як діяти у таких випадках.
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До Офісу Омбудсмана звернувся військовослужбовець Національної гвардії. Його посаду, яку він обіймав у Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, скоротили на період призову під час мобілізації, на особливий період,
– повідомив Лубінець.
Зазначають, що після вжитих заходів реагування, керівництво МВС підписало наказ про внесення змін до штату згаданої установи. Посаду відновили і зберегли за заявником.
Право військовослужбовця на працю під час дії воєнного стану було поновлено.
Таким працівникам грошове забезпечення виплачується коштом держбюджету.
Куди звертатись військовим
Лубінець наголосив, що у випадку, якщо роботодавці порушують права, військовослужбовці можуть звернутися до Держслужби з питань праці:
- за адресою: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025;
- за тел.: +38(044) 289-85-11;
- на E-mail: zvern@dsp.gov.ua.