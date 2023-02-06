Про це розповів Омбудсмен Дмитро Лубінець і пояснив, як діяти у таких випадках.

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До Офісу Омбудсмана звернувся військовослужбовець Національної гвардії. Його посаду, яку він обіймав у Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, скоротили на період призову під час мобілізації, на особливий період,

– повідомив Лубінець.

Зазначають, що після вжитих заходів реагування, керівництво МВС підписало наказ про внесення змін до штату згаданої установи. Посаду відновили і зберегли за заявником.

Право військовослужбовця на працю під час дії воєнного стану було поновлено.

Важливо! Право на збереження місця роботи і посади на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності та у ФОПів, де вони працювали на час призову, гарантоване законом працівникам, призваним на строкову військову службу,

військову службу за призовом осіб офіцерського складу,

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,

військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом,

під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Таким працівникам грошове забезпечення виплачується коштом держбюджету.

Куди звертатись військовим

Лубінець наголосив, що у випадку, якщо роботодавці порушують права, військовослужбовці можуть звернутися до Держслужби з питань праці: