Об этом рассказал Омбудсмен Дмитрий Лубинец и объяснил, как поступать в таких случаях.
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В Офис Омбудсмана обратился военнослужащий Национальной гвардии. Его должность, которую он занимал в Полтавском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД, сократили на период призыва во время мобилизации, на особый период,
– сообщил Лубинец.
Отмечают, что после принятых мер реагирования руководство МВД подписало приказ о внесении изменений в штат упомянутого учреждения. Должность была восстановлена и сохранена за заявителем.
Право военнослужащего на труд во время действия военного положения было восстановлено.
Таким работникам денежное обеспечение выплачивается за счет госбюджета.
Куда обращаться военным
Лубинец подчеркнул, что в случае, если работодатели нарушают права, военнослужащие могут обратиться в Госслужбу по труду:
- по адресу: ул. Десятинная, 14, г. Киев, 01025;
- по тел.: +38(044) 289-85-11;
- на e-mail: zvern@dsp.gov.ua.