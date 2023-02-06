Омбудсмен объяснил, что делать в случае увольнения с работы после призыва на военную службу
Источник:Дмитрий Лубинец
Военнообязанные, призываемые на военную службу во время мобилизации, не могут быть уволены с места работы. Это нарушение их права на труд.
Об этом рассказал Омбудсмен Дмитрий Лубинец и объяснил, как поступать в таких случаях.
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В Офис Омбудсмана обратился военнослужащий Национальной гвардии. Его должность, которую он занимал в Полтавском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД, сократили на период призыва во время мобилизации, на особый период,
– сообщил Лубинец.
Отмечают, что после принятых мер реагирования руководство МВД подписало приказ о внесении изменений в штат упомянутого учреждения. Должность была восстановлена и сохранена за заявителем.
Право военнослужащего на труд во время действия военного положения было восстановлено.
Важно! Право на сохранение места работы и должности на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности и у ФЛП, где они работали на время призыва, гарантированное законом работникам, призванным на
- срочную военную службу,
- военную службу по призыву лиц офицерского состава,
- военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период,
- военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту,
- во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.
Таким работникам денежное обеспечение выплачивается за счет госбюджета.
Куда обращаться военным
Лубинец подчеркнул, что в случае, если работодатели нарушают права, военнослужащие могут обратиться в Госслужбу по труду:
- по адресу: ул. Десятинная, 14, г. Киев, 01025;
- по тел.: +38(044) 289-85-11;
- на e-mail: zvern@dsp.gov.ua.