Омбудсмен объяснил, что делать в случае увольнения с работы после призыва на военную службу

Военнообязанные, призываемые на военную службу во время мобилизации, не могут быть уволены с места работы. Это нарушение их права на труд.

Об этом рассказал Омбудсмен Дмитрий Лубинец и объяснил, как поступать в таких случаях.

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В Офис Омбудсмана обратился военнослужащий Национальной гвардии. Его должность, которую он занимал в Полтавском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД, сократили на период призыва во время мобилизации, на особый период,

– сообщил Лубинец.

Отмечают, что после принятых мер реагирования руководство МВД подписало приказ о внесении изменений в штат упомянутого учреждения. Должность была восстановлена и сохранена за заявителем.

Право военнослужащего на труд во время действия военного положения было восстановлено.

Важно! Право на сохранение места работы и должности на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности и у ФЛП, где они работали на время призыва, гарантированное законом работникам, призванным на

срочную военную службу,

военную службу по призыву лиц офицерского состава,

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период,

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту,

во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

Таким работникам денежное обеспечение выплачивается за счет госбюджета.

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Лубинец подчеркнул, что в случае, если работодатели нарушают права, военнослужащие могут обратиться в Госслужбу по труду: