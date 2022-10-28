Втратив 63 кілограми в полоні: історія керівника прикордонного загону
Джерело:ДПСУ
Під час великого обміну полоненими, що відбувся наприкінці вересня, додому повернувся і прикордонник Юрій Мадін. Заступник командира Донецького прикордонного загону майже 3 місяці провів на "Азовсталі".
Після тривалої оборони Маріуполя Юрій Мадін потрапив у полон росіян. Про шлях та випробування, які йому довелося пережити, – читайте далі.
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За час полону чоловік змінив не одну колонію. Український захисник був і в Оленівці.
Морально було дуже важко. Все залежало від зміни, яка несе службу. Книги забирали, телефони брати, ясна річ, не дозволяли. У мене зберігся зошит з німецької мови і я вивчав німецьку (сміється – 24 канал),
– сказав Юрій Мадін.
У колонії прикордонник намагався читати, аби хоч чимось себе зайняти та відволіктися. Також намагався займатися спортом. Але не тільки для того, щоб підтримувати форму.
"Заняття спортом бодай трохи перебивали відчуття голоду. Я схуд на 63 кілограми, перебуваючи в Оленівці", – додав він.
Під час обміну Юрія Мадіна, як і інших захисників, зустрічали карети швидкої та лікарі. На кадрах з обміну видно, що його під руки ведуть українські медики. Чоловік виснажений та втомлений, але посміхається.
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Юрій зізнався, що до останнього не розумів, куди їх везуть. Росіяни просто зав'язали очі й повезли в невідомому напрямку. Він та інші наші військові намагалися начепити на себе якомога більше речей, бо знали, що росіяни все забирають.
Тому я одягнув кілька пар шкарпеток, курточку, фліску. Нас повели до їдальні, влаштували огляд, посадили навпочіпки та сказали чекати. Потім під'їхало 3 КамАЗи. Усім закрили очі. Тим, хто був у шапці, її до очей примотували скотчем. Хто шапки не мав, тому одягали чорний пакет і теж перетягували скотчем,
– згадав наш захисник.
Він зазначив, що відчув зерно надії, що їх везуть на обмін, коли росіяни між собою почали говорити про перетин кордону.
Вже коли ми почули українську мову, то я подумав: "Невже зараз відбудеться цей момент".
Що варто знати про обмін полоненими наприкінці вересня
- Ввечері 21 вересня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Додому вдалося повернути 215 українських захисників та захисниць. У межах обміну вдалося звільнити і 5 бойових командирів, серед яких командир полку захисників Маріуполя Денис Прокопенко.
- Звільнені бойові командири до кінця війни перебуватимуть на території Туреччини – у комфортних умовах на повному забезпеченні. Вочевидь, Росія дуже боїться їхнього ймовірного повернення на поле бою.
- Всіх українських героїв обміняли на 55 російських окупантів та кума Путіна.
- Цікаво, що умови обміну передбачають, що бойові командири до кінця війни перебуватимуть під протекцією Реджепа Ердогана і не виїжджатимуть за межі Туреччини.
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