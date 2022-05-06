18 військових літаків Китаю увійшли до зони дії ППО Тайваню

У п'ятницю, 6 травня, 18 китайських літаків увійшли до зони ППО Тайваню. Через це Військово-повітряні сили країни піднялися для захисту повітряного простору.

Про ситуацію повідомило Міністерство оборони Тайваню. Країна вже неодноразово скаржилась на порушення їхнього простору китайськими літаками.

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Зауважимо, що китайські літаки перебували не в небі над Тайванем, а в його зоні ідентифікації ППО. Це ширша зона, яку Тайвань контролює і патрулює.

Тайванські винищувачі підняли в повітря, щоб попередити китайські літаки, а ракети ППО розгорнули для спостереження за діями,

– заявили в МО країни.

Міноборони Китаю ніяк не прокоментувало ситуацію. Але наразі Тайвань перебуває в стані підвищеної готовності через побоювання, що Китай використає повномасштабне вторгнення Росії в Україну й постарається окупувати острів.

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Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році. Пекін досі не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.

Офіційно Вашингтон не має відносин з владою Тайваню, однак між ними з 1979 року діє закон, за яким США можуть постачати у регіон оборонну зброю. При цьому американська влада підтримує позицію Пекіна про єдиний китайський уряд.

Останні роки Китай доволі активно порушує повітряний простір ППО Тайваню.

Після того, як Росія розпочала проти України повномасштабну війну, "візити" китайських літаків до Тайваню почастішали, а у США дещо змінили думку й тепер вважають, що острів повинен захищати свій суверенітет у разі нападу Китаю. Також Білий дім пригрозив Китаю санкціями у випадку вторгнення на територію Тайваню.

Конгресмени США 14 квітня прибули з візитом у Тайвань. На що прессекретар Міноборони Китаю У Цянь заявив, що це сприяє створенню напруги у Тайванській протоці.

У Міноборони КНР також заявляють, що повномасштабні військові навчання на воді та у повітрі поблизу Тайваню – нібито вимушений захід, якого довелось вжити з огляду на ситуацію.

Тим часом китайська сторона постійно наголошує на тому, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, а будь-яке іноземне втручання неприпустиме. Хоч минуло понад 70 років, КНР досі не хоче визнавати незалежність Тайваню.

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