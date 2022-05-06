18 военных самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня

В пятницу 6 мая 18 китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Поэтому Военно-воздушные силы страны поднялись в воздух для защиты воздушного пространства

О ситуации сообщило министерство обороны Тайваня. Страна уже не раз жаловалась на нарушение их пространства китайскими самолетами.

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Отметим, что китайские самолеты находились не в небе над Тайванем, а в его зоне идентификации ПВО. Это более широкая зона, которую Тайвань контролирует и патрулирует.

Тайваньские истребители подняли в воздух, чтобы предупредить китайские самолеты, а ракеты ПВО развернули для наблюдения за действиями,

– заявили в МО страны.

Минобороны Китая никак не прокомментировало ситуацию. Но сейчас Тайвань находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что Китай использует полномасштабное вторжение России в Украину и постарается оккупировать остров.

Конфликт Китая и Тайваня: последние события

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин до сих пор не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Официально у Вашингтона нет отношений с властями Тайваня, однако между ними с 1979 года действует закон, по которому США могут поставлять в регион оборонное оружие. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина о едином китайском правительстве.

В последние годы Китай довольно активно нарушает воздушное пространство ПВО Тайваня.

После того, как Россия начала против Украины полномасштабную войну, визиты китайских самолетов в Тайвань участились, а в США несколько изменили мнение и теперь считают, что остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая. Также Белый дом пригрозил Китаю санкциями в случае вторжения на территорию Тайваня.

Конгрессмены США 14 апреля прибыли с визитом в Тайвань. На что пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь заявил, что это способствует созданию напряжения в Тайванском проливе.

В Минобороны КНР также заявляют, что полномасштабные военные учения на воде и в воздухе вблизи Тайваня – якобы вынужденная мера, которую пришлось предпринять в силу ситуации.

Между тем китайская сторона постоянно подчеркивает, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а любое иностранное вмешательство недопустимо. Хотя прошло более 70 лет, КНР до сих пор не хочет признавать независимость Тайваня.

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