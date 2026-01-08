Одеса, Львів і не тільки: опубліковано рейтинг найнебезпечніших міст України
- Одеса очолила рейтинг найнебезпечніших міст України з індексом злочинності 55,2, далі йдуть Дніпро, Харків, Київ та Львів.
- У глобальному списку міст світу Одеса на 160 місці, а найменша злочинність зафіксована в Абу-Дабі з індексом 11,0.
Опубліковано рейтинг найнебезпечніших міст України. Очолила цей рейтинг Одеса.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну аналітичну платформу Numbeo.
Які міста в Україні найнебезпечніші?
Numbeo щороку формує Crime Index на основі даних про рівень злочинності.
Одеса отримала найвищий показник серед усіх українських міст. Індекс злочинності там – 55,2.
Наступним у рейтингу серед українських міст опинилося Дніпро. Його індекс 53,7.
Далі розташувався Харків із 47,2, Київ із 45,5 та Львів із 37,2.
У глобальному списку міст світу Одеса посіла 160 місце, Дніпро – 177, Харків – 233, Київ – 247, Львів – 320.
Антилідерами світового рейтингу стали міста Пітермаріцбург і Преторія що у Південно-Африканській Республіці. У них показники 82,8 та 81,8 відповідно.
А от найменша злочинність в Абу-Дабі – 11,0.
Серед європейських міст найвищий Crime Index у Марселя – 66,7, а найнижчий у Гааги – 19,9.
Зверніть увагу! Crime Index базується лише на оцінках користувачів платформи. Рейтинг відображає суб'єктивне сприйняття рівня злочинності. Це не є офіційною статистикою.
Де найкраще живеться?
11 років поспіль Лондон очолює рейтинг міст світу. Цьогоріч місто посіло перші позиції одразу у трьох підкатегоріях – процвітання, привабливість і зручність проживання.
Водночас на ринку нерухомості у Лондоні складніша ситуація. Через нові податкові правила багато іноземців відмовилися від інвестицій у житло. Тож продажі скоротилися, а ціни почали знижуватися.