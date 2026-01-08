Одеса, Львів і не тільки: опубліковано рейтинг найнебезпечніших міст України

Опубліковано рейтинг найнебезпечніших міст України. Очолила цей рейтинг Одеса.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну аналітичну платформу Numbeo.

Дивіться також Tesla серед лідерів: які вживані авто стали найпопулярнішими серед українців

Які міста в Україні найнебезпечніші?

Numbeo щороку формує Crime Index на основі даних про рівень злочинності.

Одеса отримала найвищий показник серед усіх українських міст. Індекс злочинності там – 55,2.

Наступним у рейтингу серед українських міст опинилося Дніпро. Його індекс 53,7.

Далі розташувався Харків із 47,2, Київ із 45,5 та Львів із 37,2.

У глобальному списку міст світу Одеса посіла 160 місце, Дніпро – 177, Харків – 233, Київ – 247, Львів – 320.

Антилідерами світового рейтингу стали міста Пітермаріцбург і Преторія що у Південно-Африканській Республіці. У них показники 82,8 та 81,8 відповідно.

А от найменша злочинність в Абу-Дабі – 11,0.

Серед європейських міст найвищий Crime Index у Марселя – 66,7, а найнижчий у Гааги – 19,9.

Зверніть увагу! Crime Index базується лише на оцінках користувачів платформи. Рейтинг відображає суб'єктивне сприйняття рівня злочинності. Це не є офіційною статистикою.

Де найкраще живеться?