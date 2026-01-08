Одесса, Львов и не только: опубликован рейтинг самых опасных городов Украины
- Одесса возглавила рейтинг самых опасных городов Украины с индексом преступности 55,2, далее следуют Днепр, Харьков, Киев и Львов.
- В глобальном списке городов мира Одесса на 160 месте, а наименьшая преступность зафиксирована в Абу-Даби с индексом 11,0.
Опубликован рейтинг самых опасных городов Украины. Возглавила этот рейтинг Одесса.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на международную аналитическую платформу Numbeo.
Какие города в Украине самые опасные?
Numbeo ежегодно формирует Crime Index на основе данных об уровне преступности.
Одесса получила самый высокий показатель среди всех украинских городов. Индекс преступности там – 55,2.
Следующим в рейтинге среди украинских городов оказался Днепр. Его индекс 53,7.
Далее расположился Харьков с 47,2, Киев с 45,5 и Львов с 37,2.
В глобальном списке городов мира Одесса заняла 160 место, Днепр – 177, Харьков – 233, Киев – 247, Львов – 320.
Антилидерами мирового рейтинга стали города Питермарицбург и Претория что в Южно-Африканской Республике. У них показатели 82,8 и 81,8 соответственно.
А вот наименьшая преступность в Абу-Даби – 11,0.
Среди европейских городов самый высокий Crime Index у Марселя – 66,7, а самый низкий у Гааги – 19,9.
Обратите внимание! Crime Index базируется только на оценках пользователей платформы. Рейтинг отражает субъективное восприятие уровня преступности. Это не является официальной статистикой.
Где лучше всего живется?
11 лет подряд Лондон возглавляет рейтинг городов мира. В этом году город занял первые позиции сразу в трех подкатегориях – процветание, привлекательность и удобство проживания.
В то же время на рынке недвижимости в Лондоне сложная ситуация. Из-за новых налоговых правил многие иностранцы отказались от инвестиций в жилье. Поэтому продажи сократились, а цены начали снижаться.