Одесса, Львов и не только: опубликован рейтинг самых опасных городов Украины

Опубликован рейтинг самых опасных городов Украины. Возглавила этот рейтинг Одесса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на международную аналитическую платформу Numbeo.

Какие города в Украине самые опасные?

Numbeo ежегодно формирует Crime Index на основе данных об уровне преступности.

Одесса получила самый высокий показатель среди всех украинских городов. Индекс преступности там – 55,2.

Следующим в рейтинге среди украинских городов оказался Днепр. Его индекс 53,7.

Далее расположился Харьков с 47,2, Киев с 45,5 и Львов с 37,2.

В глобальном списке городов мира Одесса заняла 160 место, Днепр – 177, Харьков – 233, Киев – 247, Львов – 320.

Антилидерами мирового рейтинга стали города Питермарицбург и Претория что в Южно-Африканской Республике. У них показатели 82,8 и 81,8 соответственно.

А вот наименьшая преступность в Абу-Даби – 11,0.

Среди европейских городов самый высокий Crime Index у Марселя – 66,7, а самый низкий у Гааги – 19,9.

Обратите внимание! Crime Index базируется только на оценках пользователей платформы. Рейтинг отражает субъективное восприятие уровня преступности. Это не является официальной статистикой.

